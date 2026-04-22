Най-голямата авиокомпания в Европа Lufthansa Group ще отмени 20 000 полета на къси разстояния до края на октомври. Това се случва след като цената на авиационното гориво се е удвоила на фона на войната между САЩ и Иран и напрежението около Ормузкия проток.

Съкращенията ще засегнат основно европейските маршрути на групата и ще намалят летния й капацитет с около 1%. По оценки на компанията така ще бъдат спестени около 40 000 тона реактивно гориво.

Първите съкращения вече са в сила. Lufthansa отменя по около 120 полета дневно поне до края на май, а засегнатите пътници вече са уведомени. Сред временно отпадащите маршрути са полетите от Франкфурт до Бидгошч, Жешов и Ставангер.

Повече прекачвания и по-скъпи билети

Компанията твърди, че пътниците ще запазят достъп до дългите полети, но това ще става чрез повече прекачвания през шестте основни хъба на групата - Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим. На практика това означава по-малко директни връзки в Европа, по-дълго пътуване и вероятно по-високи цени на билетите през лятото.

Официално Lufthansa обяснява решението с рязкото поскъпване на керосина. Но компанията използва кризата и за да ускори по-старо преструктуриране. Германският превозвач вече закрива по-рано регионалното си подразделение Lufthansa CityLine, което трябваше да спре работа едва през 2028 г. Всички 27 самолета на компанията са извадени от експлоатация още този месец.

В края на лятото Lufthansa ще намали и част от далечните си полети. От експлоатация ще бъдат извадени два Boeing 747 и четири Airbus A340-600, а през зимния сезон групата планира допълнително свиване на европейските линии.

Ново разписание

Новото лятно разписание на Lufthansa се очаква да бъде публикувано в края на април или началото на май.

За българските пътници най-важното е, че засегнати могат да бъдат и полети от и до София, ако те минават през Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена или Брюксел. Lufthansa препоръчва всички пътници да проверяват статуса на полета си преди пътуване и да актуализират контактите си в резервацията. При отменен полет компанията обещава автоматично прехвърляне към друг полет или възможност за безплатна промяна и възстановяване на сумата.