Времето навън става все по-топло и по-дългите пътувания с кола и включен климатик растат. С това обаче растат и разходите на и без това все по-скъпото гориво. Има обаче вариант да го намалим.

Германският автомобилен клуб ADAC е провел проучване за ефекта на климатичната система върху разхода на гориво. Според ADAC загубите на бензин са най-значителни при началната фаза, когато нагрятият въздух в автомобила се охлажда до предварително определено ниво.

Тестовете показват, че за да се намали температурата от 31 на 22 ° C, тестовите превозни средства изразходват от 2,47 до 4,15 литра гориво на 100 км повече, отколкото при шофиране с изключен климатик.

За поддържане на зададената температура в зависимост от стила на шофиране и вида на климатика са необходими от 0,76 до 2,11 литра на 100 км в градски условия и от 0,09 до 0,66 литра на 100 км извън населено място. По време на 8-часово извънградско пътуване лека кола с включен климатик автомобил от среден клас изразходва допълнително 6-8 литра бензин.

Със сигурност можете да очаквате по-висок разход на гориво, ако климатикът работи в много горещи дни, при интензивен трафик или при много ниски вътрешни температури. Според проучването на ADAC важен е и видът на климатика.

По-простите системи работят на пълен капацитет и, ако подаваният въздух е твърде хладен, те го смесват с топъл въздух, докато по-усъвършенстваните климатични системи са в състояние да регулират мощността на компресора и по този начин спестяват гориво.

Ето и как можем да намалим разхода на гориво. Най-лесният начин е в началото на пътуването да проветрите добре колата, за да премахнете натрупания топъл въздух от купето. Тогава климатикът в началния етап няма да трябва да работи усилено.

Преди пътуването също е препоръчително да включите вътрешната циркулация на въздуха, за да не се налага климатикът да охлажда постъпващия отвън въздух. По време на шофиране всички прозорци трябва да са затворени и щората на покрива да е спусната. Препоръчителната температура на въздуха в режим на работа на климатичната система за охлаждане е не по-ниска от 21-23 °С.

Понякога вентилацията не е достатъчна за минимизиране на разхода на газ от климатика и си струва да потърсите други причини. Основният елемент на климатичната система, който допринася за по-голям разход на гориво при движение, е компресорът, който се задвижва от клинов ремък.

Поради факта, че клиновият ремък трябва да преодолее определено съпротивление по време на работа, натоварването на компресора се увеличава по време на работа на климатика, което се отразява на разхода на бензин. Разбира се, всичко зависи от вида на климатика (ръчен, полуавтоматичен, автоматичен), вида на задвижването и размера на автомобила.

Според проведените тестове автоматичният климатик е най-икономичен и ефективен. Контролиран от компютър и серия от сензори, той е в състояние да достигне желаната температура с възможно най-нисък разход на гориво.

Ако шофирате кола с включен автоматичен климатик с референтна скорост от 100 км/ч, тогава на всеки 100 км пробег ще бъдат изразходвани само 0,25 литра гориво за работата на климатичната система. Ръчните и полуавтоматичните версии ще бъдат малко по-икономични от автоматичните. Полуавтоматичният климатик при скорост от 50 км / ч изразходва средно 0,4 литра гориво на 100 км.

И все пак основният начин да направим работата на климатичната система на автомобила икономична е редовната поддръжка на климатичната система в сервизен център - нещо задължително преди лятото.