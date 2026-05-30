Украинският ритейл сектор навлиза в период на дълбока трансформация, която едновременно изглежда като криза и като ускорена консолидация. Международни брандове се изтеглят, регионални вериги се поглъщат, а пазарът постепенно се измества към по-нисък ценови сегмент, пишат местни медии.

На пръв поглед това лесно може да се интерпретира като "нова епоха на бедност". Но по-внимателният поглед показва по-сложна картина: става дума не само за спад на покупателната способност, а за пренареждане на целия модел на потребление под натиска на война, инфлация и структурни разходи.

Големите си тръгват

Особено видим процес е изтеглянето на редица международни модни и лайфстайл марки. Сред най-ясните примери е оттеглянето на Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), което остави значителен вакуум в масовия fashion сегмент.

Към тази вълна се добавят и турски оператори като Reebok, Koton, SuperStep и InStreet, които затварят обекти или ограничават присъствието си. Част от азиатските концепции за "емоционален шопинг" също се изтеглят от пазара.

Важно е обаче да се отбележи: това не е еднопосочен отлив, а по-скоро разчистване на най-уязвимия среден сегмент. Той е под натиск от високи разходи за логистика, наеми, персонал и спад в потреблението.

Кой влиза на тяхно място

Празните ниши бързо се запълват, като в тях навлизат предимно дискаунтъри и масови оператори. Полската Pepco Group активно разширява присъствието си, позиционирайки се в по-ниския ценови сегмент спрямо напусналите брандове. Друг ключов играч е Sinsay (LPP), който ускорява експанзията си в Украйна именно в масовия fashion сегмент.

Паралелно с това Allegro - често определяна като "полската Amazon", навлиза в e-commerce пространството с по-широка продуктова логика. Украинските ритейлъри също печелят от вакуума. Локални оператори заемат освободени локации в търговски центрове, включително след изтеглянето на Koton и други международни марки.

Най-големите бенефициенти от изтеглянето на премиум и средни брандове се оказват дискаунтърите и масовите вериги. Причината е структурна: потребителското поведение се измества към цена, а не към бранд.

Там, където затваря международен магазин, пространството почти винаги се заема - или от локален оператор, или от по-евтин формат. В хранителния сектор това означава ускорена експанзия на convenience форматите "близо до дома", включително вериги като ATB и регионални играчи.

Паралелно с това украинските големи вериги като "Сільпо" (Fozzy Group) и ATB продължават консолидацията чрез поглъщане на по-малки регионални оператори.

Ръстът не е равен на благосъстояние

Официалната статистика показва ръст на оборотите в ритейла, но това не означава автоматично по-високо потребление. Част от увеличението се обяснява с инфлация, а не с реално разширяване на потребителската кошница.

Средният чек расте, но броят на покупките остава почти без промяна. Това е типичен сигнал за "компресия на потреблението" - хората плащат повече, но не купуват повече. В същото време инфлацията и високите разходи за бизнес създават двоен натиск: търговците не могат лесно да повишават цените без загуба на клиенти, но и не успяват да защитят маржовете си.

Едновременно с това, поведението на потребителя става по-предпазливо. Нараства чувствителността към промоции, расте делът на по-евтини алтернативи, а покупките се оптимизират до минимум.

Това води до структурна промяна: не еднократен спад, а постепенно "стягане" на търсенето. За бизнеса това означава по-ниска предвидимост, по-трудно планиране и постоянен натиск върху разходната база.

Не криза, а ускорена адаптация

Част от експертите определят процеса не като нова криза, а като ускорена трансформация на пазара. Големите вериги растат, защото са по-капитализирани, по-ефективни и по-устойчиви на шокове.

Малкият и средният бизнес изчезват не само заради войната, а и заради икономиката на мащаба. В този смисъл конфликтът действа като ускорител на процеси, които така или иначе щяха да се случат.

Ясно се оформят два модела. В големите градове доминира консолидиран пазар с големи вериги, агресивна експанзия и дискаунт ориентация. В прифронтовите и по-рискови региони оцеляват по-гъвкави малки формати и МАФ структури, които компенсират липсата на големи инвеститори.