От началото на 2022 г. досега броят на компаниите в Русия с участието на ирански граждани или организации се е увеличил 4,5 пъти, достигайки 449 към средата на март 2026 г. Въпреки скокът в броя, делът на фирмите с иранско участие е под 1% от всички компании с чуждестранно участие в Русия. Това показват изчисления на услугата за проверка и анализ на контрагенти Rusprofile, на основата на данни на Федералната данъчна служба, с които "Ведомости" се запозна.

Най-голям брой ирански компании в Русия работят в сферата на търговията "на едро" с дървен материал - има 61 такива предприятия. На второ място е търговията със зърно е (42 компании), следвана от търговията с плодове и зеленчуци (36 компании), търговия с кафе, чай и подправки (22 компании), както и отдаването под наем и управлението на имоти (18 компании). В топ 10 влизат и компании за туризъм и ресторантьорство.

Станислав Лазовски, младши научен сътрудник в Центъра за близкоизточни изследвания към Института за световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките, отбелязва, че избраните бизнес области съответстват на основните елементи на взаимната търговия между Русия и Иран. По думите му, хранителните продукти са по-лесни за транспортиране по коридора Север-Юг, отколкото големите промишлени стоки, а получаването на разрешителни за търговия с храни и дървен материал е по-лесно.

Търговският оборот между Русия и Иран през 2025 г. се е увеличил с 22%. Както съобщи министърът на енергетиката Сергей Цивилев, за 11-те месеца на 2025 г., взаимната търговия е възлизала на 4,8 милиарда долара, главно поради увеличените доставки на зърно и петрол. Амбициите преди започването на войната в Иран бяха, само за две години търговията между двете страни почти да се удвои във финансово изражение.