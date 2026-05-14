Правителството на САЩ продаде 30-годишни облигации с доходност от 5,046%, която е най-високата от 2007 г. насам. Това се случва на фона на нарастващата инфлация в Щатите покрай конфликта в Близкия изток.

Войната доведе до скок в цените на енергоносителите, което тласна индексът на цените на едро в САЩ нагоре до 6% на годишна база за април. Това пък засили сериозно инфлационните очаквания.

Именно заради това на 13 май Министерството на финансите емитира нови облигации на стойност 25 милиарда долара. Купонът беше определен на 5%, но окончателната средна доходност при аукциона излезе 5,046% - по-висока дори от тази на вторичния пазар часове преди наддаването.

30-годишните облигации са показател за дългосрочните лихви по жилищните кредити в САЩ. Този скок може да оскъпи ипотеките и ще охлади пазара на недвижими имоти.

Според официалните данни на Treasury Direct малко над 72% от заявките са били удовлетворени на най-високата доходност, а първичните дилъри - големите банки, са били принудени да поемат значителна част от емисията.

Това не е изолиран случай. По-рано същата седмица аукционите за 3-годишни (за 58 млрд. долара) и 10-годишни облигации (за 42 млрд. долара) бяха с намален коефициент на презаписване спрямо предходните. Този показател показва съотношението между общия обем на подадените поръчки и обема на одобрените за емитиране облигации

Иначе казано, търсенето на американски дълг в момента е под средното равнище.