Китайският гигант BYD взе трона за най-големия интегратор на системи за съхранение на енергия в света. През 2025 г. компанията е реализирала над 60 GWh в световен мащаб, завладявайки 13% от пазара, според данни на Benchmark Mineral Intelligence.

Въпреки че Tesla записа рекордна година с ръст от почти 50% спрямо 2024 г., компанията е въвела в експлоатация 46,7 GWh. Това е около 10% дял.

Докладът подчертава, че китайските компании вече контролират пазара, като заемат 8 от топ 10 местата за интегратори в света. На трето място е компанията Sungrow с 9%, плътно зад Tesla.

Единствената друга западна компания в десетката е Fluence - съвместно предприятие на Siemens и AES.

Как се стигна дотук?

Обратът продължава тенденция, която вече се наблюдава при електрическите превозни средства. При тях BYD изпревари Tesla по световни продажби на електрически батерии миналата година. Китайската компания тогава продаде над 2,2 милиона електромобила, докато Tesla достави около 1,6 милиона единици.

За разлика от компанията на Илон Мъск, BYD произвежда сама почти всичко, от което се нуждае. От добива на литий и производството на батерийни клетки до крайния софтуер. Tesla все още разчита на външни доставчици, дори на конкурента си, за част от своите клетки.

Освен това BYD притежава и инвестира в литиеви мини в Южна Америка и Африка, за да контролира суровините и да се застрахова срещу спекулации в цените.

Според анализаторът Пол Гонг от инвестиционната банка UBS моделът "всичко под един покрив" спестява между 20% и 25% от производствените разходи спрямо традиционните автопроизводители, тъй като няма външни доставчици по веригата.

Така, дори ако BYD плаща солени мита или построи фабрики директно в Европа, колите ѝ пак ще останат по-евтини за производство от тези на местните концерни като Volkswagen например.

Светът търси системи за съхранение на ток

Глобалните инсталации на BESS (батерийно съхранение на енергия) се увеличиха с 51% през 2025 г. до приблизително 315 GWh. Доставките на клетки за стационарно съхранение почти се удвоиха до над 600 GWh.

Китай беше основният двигател. Само през декември 2025 г. страната инсталира 65 GWh мащабно батерийно съхранение, което е повече, отколкото Съединените щати са внедрили през цялата година.

Причината за този бум до голяма степен е и свързана с китайските инвеститори. Те бързаха масово да завършат проектите си в края на годината, за да изпълнят задължителните държавни квоти за ВЕИ съхранение, заложени в 14-ия петгодишен план на Пекин.