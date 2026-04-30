Автомобилната компания BYD отваря нов раздел в своята бизнес история чрез нова стратегия за съживяване на растежа, предава Reuters. Китайският производител на електрически автомобили на стойност 130 милиарда долара отчете печалби, които са наполовина по-ниски от прогнозите.

Изпълнителният директор на компанията иска да се съсредоточи върху луксозните автомобили, но ‌инструментите, които е използвал до момента, за да създаде водеща роля на масовия пазар, може да не му служат толкова добре този път.

Във вторник компанията отчете печалби през трите месеца до март, спаднали с 55% спрямо предходната година до 4,1 милиарда юана (600 милиона долара). Това до голяма степен се дължи на 12% спад в продажбите, отразяващ слабото търсене и безмилостните ценови войни у ​​дома.

На този фон BYD залага на премиум модели с по-висок марж. Неговият спортен Denza Z9 GT, например, струва около 300 000 юана в Китай, повече от четири пъти повече от популярните бюджетни модели като ​Seagull.

Продажбите на моделите от по-висок клас на BYD съставляват около 12% от общите продажби на автомобили от януари до март, което е два пъти повече от приноса им миналата година, според анализаторите на Sunwah Kingsway.

Междувременно брутната печалба на автомобил е нараснала с 18% спрямо година по-рано, изчислява Citi. Това може да обясни защо, въпреки общия спад на рентабилността, листнатите акции на BYD в Хонконг и Шенжен се покачиха с около 3% в сутрешната търговия тази сряда.

И все пак, изграждането на луксозна марка ще изисква силен маркетинг и огромни инвестиции, особено за компания, която е най-известна на потребителите със своите коли на по-ниска цена.

BYD потвърди, че е в процес на дискусии за участие в състезанията на Формула 1 - ход, който може да накара най-големия производител на електромобили в света да бъде собственик на отбор, доставчик или спонсор на двигатели. Това би помогнало да се издигне видимостта на марката BYD в световен мащаб и планираната мащабна глобална инвазия наистина да се състои.