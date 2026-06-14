Изкуственият интелект промени много пазари през последните две години. Сега започва да променя и един от най-старите - този на земята. В американския щат Кентъки майка и дъщеря отказаха оферти за над $26 милиона общо за семейната си ферма, която е сред терените, набелязани за мащабен проект за център за данни. Решението им привлече внимание далеч извън границите на щата не толкова заради самата сума, а защото показва нов сблъсък между традиционната икономика и инфраструктурата, необходима за развитието на изкуствения интелект.

82-годишната Айда Хъдълстън и дъщеря й Делсия Беър притежават част от земя в окръг Мейсън, близо до град Мейсвил. Според местни медии на Хъдълстън са предложени по $60 000 на акър за нейните 71 акра, а на Беър - по $48 000 на акър за ферма от 463 акра. Общата стойност на предложенията надхвърля $26 милиона.

"Не искам парите ви. Не ми трябват", заявява Хъдълстън пред телевизия LEX18.

Историята лесно може да бъде представена като битка между семейна ферма и голям инвеститор. В действителност залогът е по-голям. Властите разглеждат проект, който обхваща 28 имота и близо 2080 акра земя. Причината подобни терени да стават все по-търсени е проста - центровете за данни изискват големи площи, сериозен достъп до електроенергия и възможности за охлаждане на оборудването.

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Това е една от по-слабо обсъжданите последици от бума на изкуствения интелект. Зад чатботовете, генеративните модели и облачните услуги стоят физически съоръжения, които потребяват все повече ресурси. По данни на Министерството на енергетиката на САЩ центровете за данни са използвали около 4,4% от електроенергията в страната през 2023 г., а делът им може да достигне между 6,7% и 12% до 2028 г.

Именно затова инвеститорите са готови да плащат премия за подходящи терени.

От другата страна на спора обаче стоят опасенията на местните жители. Сред най-често поставяните въпроси са натоварването на електропреносната мрежа, използването на водни ресурси, строителната дейност и ефектът върху околната среда.

Според документите по проекта бъдещият център за данни трябва да използва система за охлаждане в затворен цикъл, която не изисква вода за охлаждане при нормална работа. Това обаче не е успокоило напълно местната общност, която настоява за повече яснота около дългосрочните ефекти от инвестицията.

Случаят идва и на фона на тенденция, която няма пряка връзка с изкуствения интелект, но допълнително изостря дебата. Между 2017 и 2022 г. Съединените щати са загубили над 20 милиона акра земеделска земя, показват данните от преброяването на земеделието.

Засега не е ясно дали проектът в Мейсън ще бъде реализиран и дали инвеститорите ще успеят да придобият всички необходими терени. Но спорът вече поставя въпрос, който вероятно ще става все по-актуален през следващото десетилетие: колко струва една ферма, когато купувачът не иска да отглежда храна, а да захранва изкуствен интелект?

За семейство Хъдълстън отговорът засега е ясен. Поне на този етап 26 милиона долара не са достатъчни.