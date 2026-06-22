Американските митнически и гранични служби (CBP) издадоха заповед за задържане на вноса на мед и медни продукти, произведени от Serbia Zijin Copper - сръбска компания, контролирана от китайски капитал.

От ведомството разпоредиха на гранични пунктове в САЩ да спират пратки на компанията, след като разследване установи доказателства за шест индикатора на принудителен труд по критериите на Международната организация на труда.

Разследването се основава на показания на работници, снимки, бележки от фокус групи, скрийншоти от текстови съобщения, доклади на неправителствени организации, медийни публикации и академични изследвания. Събраните доказателства сочат, че работници в Serbia Zijin Copper са били подложени на злоупотреба с уязвимо положение, задържане на заплати, заплахи и сплашване, ограничаване на придвижването, отнемане на лични документи и прекомерен извънреден труд.

Компаниите вносителки на засегнатите пратки имат два варианта - да унищожат или изнесат стоката или да докажат пред CBP, че продукцията не е произведена чрез принудителен труд.

Изпълнителният комисар на CBP за търговията Сюзан Томас заяви, че американските производители се сблъскват с нелоялна конкуренция, когато чужди компании намаляват разходите си чрез принудителен труд и че по този начин агенцията защитава както правата на човека, така и икономическата сигурност на страната.

Втори по големина производител в Европа

Serbia Zijin Copper е създадена през 2018 г., когато китайската Zijin Mining инвестира 350 млн. долара в сръбската компания за добив и преработка на мед RTB Bor, придобивайки 63% дял.

През 2025 г. дружеството е произвело 123 286 тона минна мед и 43 852 тона рафинирана мед. Zijin присъства в Сърбия и чрез Serbia Zijin Mining, която управлява медно-златния рудник "Чукару Пеки". Двете звена на Zijin в страната заедно са произвели 296 000 тона мед през 2025 г., с което се нареждат на второ място по добив на мед в Европа.

Източник: Serbia Zijin Copper

Доклад на специален докладчик на ООН от 2025 г. посочва, че по-голямата част от тази продукция се изнася за Китай.

Заповедта е четвъртата от началото на финансовата 2026 г., издадена от CBP заради съмнения за принудителен труд, след тази от декември 2025 г., засягаща гуми, произвеждани в Сърбия от китайската компания Linglong.

Вучич: Лоша новина за Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич коментира, че решението на американската агенция е лоша новина за страната и че вече се водят разговори с американската страна за разрешаване на проблема. По думите му, в геополитическо съперничество, в което "всеки е срещу всеки", именно по-малките държави плащат цената на конфликта между двете водещи сили - САЩ и Китай.

Вучич припомни, че Сърбия едновременно се бори и с последиците от квотите, наложени от ЕС върху стоманодобивния завод на HBIS в Смедерево. Той допълни Serbia Zijin Copper и Linglong са сред най-големите износители на страната - Zijin заема първо и трето място сред износителите, а заводът за гуми на Linglong в Зренянин е пети.

Държавният глава подчерта, че рудникът в Бор осигурява около 7000 работни места и определи компанията като жизненоважна за икономиката на Източна Сърбия.

"Ще направим всичко по силите си", заяви Вучич, добавяйки, че и Linglong предприема правни стъпки за защита на бъдещия си износ към САЩ.

От своя страна Serbia Zijin Copper съобщиха, че извършват цялостен преглед на повдигнатите въпроси, отхвърлят всякакви форми на принудителен труд и заявяват ангажимент към спазването на приложимото законодателство, включително американското, както и на международно признатите трудови и човешки права стандарти.