OpenAI може да направи първата голяма крачка към изграждането на собствена инфраструктура за изкуствен интелект. Това обаче ще се случи, ако Nvidia се съгласи да предостави финансови гаранции за около $250 милиарда (близо €215 милиарда) за мащабен проект за център за данни в американския щат Охайо. За това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Важно уточнение е, че не става дума за директна инвестиция от страна на Nvidia, а за финансови гаранции, които да улеснят привличането на кредитори и осигуряването на финансиране за проекта. Според публикацията гаранцията би позволила на OpenAI да наеме бъдещ 10-гигаватов кампус за центрове за данни, който се разработва от енергийно подразделение на японската SoftBank.

Сделка с голям залог

За OpenAI подобна сделка би означавала постепенно да намали зависимостта си от инфраструктура под наем, предоставяна от Microsoft, Amazon и Oracle. Така компанията ще поеме по-голям контрол върху изчислителните мощности, необходими за развитието на следващото поколение AI модели.

За Nvidia подобна схема има също ясна бизнес логика - тя би си осигурила дългосрочно търсене на своите AI ускорители, които днес са сред най-търсените компоненти в индустрията.

Според WSJ общата стойност на проекта може да надхвърли $500 милиарда (около €430 милиарда), включително хардуера за центъра за данни. Обсъжданите гаранции за $250 милиарда ще покриват наема на съоръжението и дълговото финансиране, но не и доставките на чипове на Nvidia. Изданието твърди още, че паралелно се обсъжда и отделна схема за финансиране на бъдещи покупки на AI чипове от OpenAI на стойност до $350 милиарда (около €301 милиарда).

Целта на подобна структура е да даде допълнителна сигурност на банките и останалите кредитори, които биха финансирали проекта.

Етапи на реализация

Първата фаза на комплекса се очаква да бъде завършена през 2028 г. и да разполага с около 800 MW мощност. Ако бъде реализиран по първоначалния план, кампусът трябва да достигне общ капацитет от 10 GW. Това е мащаб, съпоставим с производството на няколко големи атомни електроцентрали и сигурен знак за новата надпревара за изчислителни мощности в сферата на изкуствения интелект.

Според публикацията достъпът до необходимите енергийни мощности ще бъде координиран от американското правителство. Част от енергийната инфраструктура ще бъде финансирана отделно от Япония по силата на скорошно търговско споразумение, което включва ангажимент за инвестиция от $33 милиарда в газова електроцентрала. Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник участва в решенията кои компании ще получат достъп до проекта.

Reuters отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди информацията на WSJ. Заинтересованите страни по евентуална сделка - Nvidia, OpenAI и Министерството на търговията на САЩ, не са коментирали публикацията.