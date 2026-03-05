Преди шест месеца Nvidia и OpenAI обявиха сделка, която се четеше като залог за бъдещето на изкуствения интелект: производителят на чипове щеше да инвестира до 100 милиарда долара в компанията зад ChatGPT в замяна на изграждане на огромна AI инфраструктура.

Тази седмица главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг потвърди, че тази сума никога няма да бъде вложена. Вместо нея — 30 милиарда долара, без задължения за покупка на чипове, и изход с достойнство.

Първоначалното намерение, обявено през септември 2025 г., предвиждаше Nvidia да финансира изграждането на поне 10 гигавата AI изчислителен капацитет.

Сделката бързо породи скептицизъм — и не само от конкуренти. Анализатори посочиха кръговата логика на договорката: Nvidia инвестира в OpenAI, OpenAI харчи парите за Nvidia чипове, Nvidia отчита ръст на приходите. Към януари 2026 г. The Wall Street Journal съобщи, че има блокаж в преговорите, а вътре в Nvidia се чуват гласове на съмнение.

Хуанг отряза слуховете публично. "Да казвате, че съм недоволен от OpenAI, е пълна глупост", заяви той пред журналисти в Тайпе, обещавайки инвестицията да стане "най-голямата в историята на Nvidia".

Но месец по-късно Financial Times и CNBC потвърдиха: договорът е преработен. Крайната сума е 30 милиарда долара — само една трета от обявеното, и при фундаментално различни условия.

Ключовата разлика

Новото споразумение дава на Nvidia дялово участие в OpenAI, но без никакво насрещно задължение от страна на стартъпа да закупува Nvidia продукти. Това е съществена промяна — премахва именно онзи аспект, който будеше тревогата на анализаторите.

Успоредно с това OpenAI диверсифицира доставчиците си на чипове, обявявайки партньорства с AMD и Broadcom.

На конференцията на Morgan Stanley тази седмица Хуанг оформи отстъплението не като провал, а като стратегически избор, продиктуван от пазарната реалност: OpenAI се готви за борсово излизане, вероятно в четвъртото тримесечие на 2026 г., с предварителна оценка от до 1 трилион долара.

"Инвестирането на 100 милиарда долара в OpenAI вероятно не е на картата, защото те ще излязат на борсата", каза Хуанг пред Reuters. С IPO инвеститорите вече ще могат да купуват акции на открития пазар — и необходимостта от мащабни частни залози отпада.

За момента обаче листването все още далеч не е сигурно, а и евентуалната му подготовка ще се случва на фона на загуба на преднина на ChatGPT пред конкурентите му, разочароващи последни версии на GPT моделите и голям публичен скандал заради договора с американските военни.

Anthropic — паралелна история

В същото изявление Хуанг коментира и другата мащабна инвестиция на Nvidia — 10-те милиарда долара в Anthropic, обявени съвместно с Microsoft през ноември 2025 г. при оценка на компанията от около 350 милиарда долара. Тя също вероятно ще е последна от такъв мащаб.

"Това е може би последната ни възможност да инвестираме в толкова значима компания", каза Хуанг, загатвайки, че прозорецът на частните мегаинвестиции в AI се затваря. Anthropic заяви, че не е взела окончателно решение за IPO — но пазарните сигнали сочат, че и тя се насочва към борсата.

Или поне сочеха до миналата седмица, когато Пентагонът почти я приравни с Huawei като "риск за веригата на доставки" заради разминаване между ведомството и компанията по теми като използването на AI за следене и автономни оръжия. Решението на властите може да остави Anthropic без клиенти - или поне без такива, които искат някога да имат нещо общо с американското правителство.

В такава ситуация "последна инвестиция" може да звучи и доста мрачно...