Производителят на чипове Nvidia ще инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI и ще му осигури чипове за центрове за данни, съобщават компаниите, цитирани от CNN Business. Това е обединение между двама от най-известните лидери в световната надпревара за изкуствен интелект.

Новината за сделката идва броени дни, след като Nvidia стана един от водещите акционери в Intel. Вследствие на новото партньорство, най-скъпата компания в света ще започне да доставя чипове още в края на 2026-а година, твърди източник, близък до OpenAI.

Първите 10 милиарда долара от инвестицията на Nvidia в OpenAI, която наскоро беше оценена на 500 милиарда долара, ще започнат, когато двете компании постигнат окончателно споразумение за закупуване на чипове на Nvidia от OpenAI.

Сделката е сред поредица от споразумения между големи технологични играчи, които включват години инвестиции в OpenAI от страна на Microsoft и сделката от миналата седмица между Nvidia и Intel за сътрудничество в областта на AI чиповете. Двете компании подписаха писмо за намерение за стратегическо партньорство за разполагане на поне 10 гигавата чипове на Nvidia за AI инфраструктурата на OpenAI.

Според плановете на двете компании, новото партньорството ще бъде финализирано през следващите седмици, като първата фаза на внедряване на AI е планирана да заработи през втората половина на 2026 г.

"Всичко започва с изчисленията", каза в изявление главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман.

"Изчислителната инфраструктура ще бъде основата на икономиката на бъдещето и ние ще използваме това, което изграждаме с Nvidia, за да създадем нови пробиви в областта на изкуствения интелект и да дадем възможност на хората и бизнеса с тях в голям мащаб."

Акциите на Nvidia (NVDA) се повишиха с 4,4%, докато акциите на Oracle (ORCL), която си партнира с OpenAI, SoftBank и Microsoft (MSFT) по проекта за център за данни Stargate AI на стойност 500 милиарда долара, спечелиха близо 5%.

Инвестицията на Nvidia идва дни след като компаниаята инвестира 5 милиарда долара в затруднения производител на чипове Intel. OpenAI и неговият поддръжник Microsoft също обявиха по-рано този месец, че са подписали сделка за нови условия на взаимоотношенията, които биха позволили преструктурирането на OpenAI в компания с цел печалба.

Nvidia също така подкрепи OpenAI в кръг от 6,6 милиарда долара финансиране през октомври 2024 г. Въпреки това, ако най-скъпата компания в света направи поредна значителна инвестиция в OpenAI, това може да доведе до антитръстов контрол.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поела много по-лека позиция по въпросите на конкуренцията в сравнение с антитръстовите органи на бившия президент Джо Байдън.

През юни 2024 г. Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия на САЩ постигнаха споразумение, което проправи пътя за потенциални антитръстови разследвания на доминиращите роли, които Microsoft, OpenAI и Nvidia играят в индустрията за изкуствен интелект.