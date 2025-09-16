RTX6000D. Така е озаглавен най-новият чип за изкуствен интелект на Nvidia, предназначен за китайския пазар, се радва на слабо търсене. Повечето големи технологични компании не го опръчват изобщо, твърдят източници на Reuters. Чипът е проектиран главно за задачи, свързани с AI, но се смята за твърде скъп за това, което предлага.

Тестването на мостри е показало, че производителността на новия чип изостава от RTX5090 - чип, забранен от САЩ за употреба в Китай, но който все още е лесно достъпен чрез сивия пазар. Той се предлага за по-малко от половината от цената на RTX6000D от около 7000 долара.

Китайските технологични гиганти, сред които Alibaba, Tencent и ByteDance, също очакват яснота относно това дали поръчките за чипа H20 на Nvidia ще бъдат обработени, съобщиха отделни източници на Reuters по-рано този месец. Американската фирма си възвърна разрешението да продава H20 през юли, но доставките все още не са възобновени.

Източник: iStock

Освен това, компаниите се надяват, че B30A на Nvidia - много по-мощен чип от H20 ​​- ще бъде одобрен от Вашингтон.

Трите чипа са по-ниски версии на модели, продавани извън Китай, разработени, за да отговарят на ограниченията за износ, въведени от Съединените щати, които искат да обуздаят китайския технологичен прогрес и да запазят водещата си роля в разработването на изкуствен интелект.

Слабото търсене на RTX6000D контрастира с оптимистичните прогнози на анализаторите от страна на продавачите. JPMorgan заяви в доклад миналия месец, че очаква около 1,5 милиона RTX6000D да бъдат произведени през втората половина на тази година. Morgan Stanley прогнозира през юли, че Nvidia ще има 2 милиона RTX6000D в своя проект.

Говорител на Nvidia заяви, че "пазарът е конкурентен и ние предлагаме най-добрите продукти, които можем".

Степента, до която Китай има достъп до авангардни чипове с изкуствен интелект, е една от най-големите точки на напрежение в търговията между Вашингтон и Пекин.