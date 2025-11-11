Японският технологичен гигант SoftBank обяви във вторник, че през октомври е продал целия си дял в американската компания Nvidia за 5,8 милиарда долара. Сделката отразява значителна промяна в инвестиционната стратегия на конгломерата, който насочва ресурсите си към OpenAI - компанията зад ChatGPT, която започна бума в генеративния изкуствен интелект.

Освен това и се случва в момент, когато SoftBank отчита рекордни финансови резултати, а пазарът на изкуствен интелект достига нови върхове.

През първото полугодие на текущата фискална година печалбата на SoftBank се е увеличила почти тройно спрямо същия период на миналата година, достигайки около 2,5 трилиона йени (13 милиарда долара). Продажбите за шестмесечието са нараснали с 7,7% на годишна база до 3,7 трилиона йени (24 милиарда долара). Тези впечатляващи показатели се дължат до голяма степен на успешните инвестиции на технологично ориентираните Vision Funds на компанията, които през последните месеци донесоха значителни възвращаемости.

Стратегическият завой на SoftBank към OpenAI не е случаен. През февруари председателят на борда на компанията Масайоши Сон заедно с бившия американски президент Доналд Тръмп, Сам Алтман от OpenAI и Лари Елисън от Oracle обявиха грандиозния проект Stargate с инвестиции до 500 милиарда долара за разработване на изкуствен интелект.

SoftBank вече е инвестирала десетки милиарди долари в OpenAI, а двете компании планират съвместно да предоставят AI услуги на японския пазар. Това партньорство се задълбочава допълнително с плановете на Nvidia да инвестира 100 милиарда долара в OpenAI като част от споразумение за изграждане на поне 10 гигавата AI дата центрове, което ще увеличи значително изчислителната мощ на стартъпа.

Продажбата на дяла в Nvidia носи и здравословна печалба, благодарение на скорошния скок в пазарната капитализация на производителя на чипове. Той наскоро стана първата компания с пазарна стойност от 5 трилиона долара, едва три месеца след като премина границата от 4 трилиона.

Въпреки раздялата с акционерното участие, SoftBank и Nvidia запазват силни бизнес отношения, тъй като множество проекти и компании, в които инвестира японският конгломерат, използват технологии на Nvidia. Освен това SoftBank има значителни инвестиции в други ключови играчи в сектора на полупроводниците като Arm Holdings и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., които като Nvidia извличат огромни ползи от бума на изкуствен интелект.

Акциите на SoftBank са почти удвоили стойността си през последната година, като във вторник отчетоха ръст от почти 2%.