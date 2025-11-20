Nvidia отчете резултати, които не просто надхвърлиха очакванията на Уолстрийт, но и дадоха глътка въздух на AI индустрията. На фона на нарастващите опасения за "прегряване" на пазара и съмнения дали инвестициите в инфраструктура ще се изплатят, компанията обяви приходи от 57 милиарда долара за третото тримесечие, съобщават световните агенции.
Това е ръст от 62% на годишна база и значително над средната прогноза на анализаторите от 54.9 милиарда долара.
Резултатите идват в критичен момент за пазарите. През ноември акциите на Nvidia загубиха близо 8% от стойността си заради несигурността, но след публикуването на отчета реагираха с ръст от над 4%.
Печалбата на компанията достига 31,9 милиарда долара - скок от 65% спрямо предходната година. Тези показатели затвърждават позицията на Nvidia като барометър за целия технологичен сектор, като компанията вече съставлява около 8% от индекса S&P 500.
В основата на растежа остава неутолимото търсене на специализирани видеокарти за приложения с изкуствен интелект. Компанията има заявки за 500 милиарда долара за своите усъвършенствани чипове до 2026 година.
Big Tech играчите като Microsoft не показват признаци на забавяне в изграждането на центрове за данни.
Само за първото си фискално тримесечие компанията зад Windows отчете рекордни капиталови разходи от близо 35 милиарда долара, като приблизително половината от тях са насочени към чипове и хардуер. Тази тенденция на "въоръжаване" с изчислителна мощ е основният двигател за приходите на Nvidia.
Прогнозата: $65 милиарда за три месеца
Погледът напред остава оптимистичен, въпреки макроикономическите въпросителни. За текущото четвърто тримесечие Nvidia очаква приходи от 65 милиарда долара (плюс-минус 2%). Тази прогноза също надхвърля очакванията на анализаторите, които бяха заложили на 61,66 милиарда долара.
Очевидно е, че инфраструктурата се изгражда с рекордни темпове, но въпросът дали софтуерните приложения ще генерират достатъчно приходи, за да оправдаят този хардуерен бум, все още чака своя отговор.