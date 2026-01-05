49 389 нови леки автомобила (M1) са били продадени у нас през 2025 г., като това е рекорд в новата история на България и идва след гигантски скок от 6432 бройки спрямо предходната година. Това посочват от Асоциацията на автомобилните производители (ААП).

До момента най-силна година за сектора беше 2008-а с 45 478 продадени леки автомобила.

От ААП отбелязват, че в данните за миналата година има и експорт на нови автомобили - но все така говорим за най-високите продажби от 35 години насам. Според отчетите на ДСО "Мототехника", в края на 80-те у нас са се продавали още повече коли (до малко над 50 000 годишно) - но и населението на страната е било с близо 2,5 млн. души по-голямо.

Така или иначе, през миналата година на клиенти са били доставяни по 135 нови леки автомобила всеки ден. "Наред с повишаване на доходите, основен двигател за търсенето е, че новите автомобили средносрочно излизат по- евтино на собствениците си от покупката на употребявани", посочват от асоциацията.

Цялостният поглед върху пазара на нови превозни средства в България обаче не предизвиква усмивки. Той все така остава под нивата от предкризисната 2008 г., а автопаркът ни е сред най-старите и амортизирани в Европа - включително и заради липсата на мерки за ограничаване на мръсните и стари превозни средства.

Това е видно при лекотоварните автомобили (N1), които са "работните коне" на бизнеса. През 2025 г. липсват данни за покупките на такива возила от страна на Министерството на отбраната, като без тях говорим за спад от 900 бройки на годишна база или около 13 на сто.

За сравнение, през 2008-а пазарът е бил повече от два пъти по-голям.

При тежкотоварните камиони има възстановяване след спада от 2024 г., като са продадени 3445 броя.