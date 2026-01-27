Турският производител на електрически автомобили Togg се стреми да произведе поне 60 000 превозни средства тази година, подготвяйки се за сериозна бизнес инвация в Европа. Това обяви висш изпълнителен директор на компанията, цитиран от Daily Sabah.

"Togg приключи 2025 г. с производство на около 40 000 превозни средства", заяви Фуат Тосялъ, председател на борда на директорите, пред частния телевизионен оператор Bloomberg HT.

Това доведе общия брой на Made in Türkiye колите на местната марка по пътищата на страната да са вече над 100 000.

"Нашата цел за 2026 г. е производство на 60 000 и дори повече бройки."

В момента Togg произвежда SUV-а T10X и седана T10F в завода си в северозападната провинция Бурса. Компанията продаде над 39 000 превозни средства миналата година, за да се превърне в водещата марка електрически превозни средства в страната, оставяйки зад гърба си гиганти като Tesla и BYD.

Източник: Togg

Togg е подкрепен от консорциум от големи групи, включително BMC, Zorlu Holding, Anadolu Group и Turkcell, заедно със Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB). Масовото производство на T10X започна през 2022 г., преди поръчките да бъдат пуснати през март 2023 г., като доставките започнаха месец по-късно.

Togg пусна модела T10F в Турция в средата на септември миналата година, малко преди да започне продажбите в Германия, за да отбележи официалното си навлизане на европейския пазар. Компанията планира да навлезе и във Франция и Италия през следващия период. Освен SUV-а и седана, Togg ще произвежда още четири модела - C-хечбек, B-SUV и B-MPV. Тосялъ каза, че третият модел, наречен T6, е планиран за пускане на пазара през 2027 г.

Според медийни съобщения това ще бъде хечбек. Очаква се годишният производствен капацитет в завода на Togg в Бурса да достигне 100 000 превозни средства до края на 2027 година. Целта е капацитетът да достигне 175 000 бройки, след като заводът достигне пълния си капацитет. Компанията има за цел да произведе 1 милион превозни средства в петте сегмента до 2030 година.