Глобалните автопроизводители са натрупали над 70 милиарда долара в отписвания само за последната година, докато един след друг се отказват от амбициозните си планове за електрификация.

Причините са комбинация от три фронта: враждебна регулаторна среда в САЩ при Тръмп, ценова война, разгърната от китайските играчи и усложнен микс от изисквания в Европа, пише "Ройтерс" в свой материал.

Последният, който се присъедини към тази вълна, е Honda. На 12 март компанията обяви, че очаква загуби от 2,5 трилиона йени (около 15,7 милиарда долара) през следващите няколко години заради отпадане на планирани EV модели.

За текущата финансова година Honda очаква загуба от до 570 милиарда йени — рязък обрат спрямо предишната прогноза за печалба от 550 милиарда. Главният изпълнителен директор Тошихиро Мибе заяви, че компанията ще се съсредоточи върху хибридните автомобили.

С това Honda се нарежда до дълъг списък от утвърдени производители, сторили същото.

Ford обяви през декември отписване от 19,5 милиарда долара и спиране на няколко електрически модела в полза на бензинови и хибридни автомобили. General Motors последва с 6 милиарда долара обезценки през януари, включително 4,2 милиарда в брой заради разтрогнати договори с доставчици.

Stellantis регистрира най-голямото отписване досега на 6 февруари — свързано с преструктуриране на продуктовата гама съобразно потребителското търсене и новите емисионни стандарти в Америка, с предвидени плащания от около 6,5 милиарда евро в следващите четири години.

Volkswagen пък обяви миналия септември отписване от 5,1 милиарда евро заради мащабно преструктуриране на Porsche, включващо отлагане на електрически модели в полза на хибриди и двигатели с вътрешно горене.

Общата картина очертава дълбок стратегически обрат в индустрията. Традиционните производители се оказаха неспособни да се конкурират едновременно с китайските новодошли и с нарастващото потребителско предпочитание към хибридите.

Електромобилният преход, обявяван за неизбежен само преди три години, вече не изглежда нито толкова бърз, нито толкова неотвратим.