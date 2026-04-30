Когато си сред най-големите в бизнеса, успехите могат да са епохални, а провалите - грандиозни. Apple са добре запознати с първата част от предходното изречение, но сега за първи път от много години си припомнят и втората. Шлемът за смесена реалност Vision Pro, който трябваше да предефинира персоналния компютър, се оказа изключително скъп провал и компанията вече признава поражението си.

Според информация на Mac Rumors екипът, който разработва устройството, е разпуснат и неговите членове са прехвърлени към други проекти. Съответно - разработката на наследник е прекратена.

След буквално години контролирани и неконтролирани течове на информация, през юни 2023 г. Apple официално представи Vision Pro като "пространствен компютър", който дава достъп на потребителите до нова екосистема от mixed-reality приложения. Продажбите започнаха през февруари следващата година с очакването, че най-накрая в този сегмент ще се появи устройство, което да има масов успех.

Apple стъпва в бъдещето с "пространствения компютър" Vision Pro

Иначе казано, даже от Apple нямаха против аналогиите с iPhone в света на смартфоните.

Много бързо обаче станаха ясни някои от проблемите. Vision Pro се оказа доста тежко и неудобно за продължителна употреба устройство с не твърде елегантен кабел, слаба батерия и твърде скромна библиотека от приложения. Цената от 3500 долара също не помогна за превръщането му в пазарен хит.

Снимка 653603

Източник: Apple

Пазарът се произнесе, като се смята, че до момента са продадени само около 600 000 бройки. В края на миналата година IDC изнесе данни, според които в празничното тримесечие са били доставени не повече от 45 000 броя при близо двойно повече година по-рано. Процентът върнати устройства беше консистентно висок.

Ключови приложения ще "подминат" Apple Vision Pro

Междувременно на големи пазари рекламният бюджет за Vision Pro беше намален с 95 на сто, а се появиха информации и че китайският производител на устройството Luxshare е спрял да прави нови бройки. Тази есен беше направен последният опит за спасяването на шлема, като той получи новия мощен M5 чипсет, подобрения в екраните и батерията, но според Mac Rumors и това не е съживило продажбите.

Говореше се много за Vision Air - по-достъпен и по-компактен модел, но според запознати работата по него е била прекратена през миналата година. Тогава и ръководителят на Vision Pro екипа Майк Рокуел оглави работата по виртуалния асистент Siri, където и до момента има куп проблеми с AI интеграциите. Сега голяма част от бившите му подчинени му помагат да ги разреши.

Провал? Apple спря работата по нов Vision Pro

Ситуацията определено не изглежда добре и за отиващия си бос на Apple Тим Кук, който се надяваше това да е продуктът, с който да остави следа в историята на компанията отвъд страхотните постигнати финансови резултати. Според различни анализатори разработката на Vision Pro е отнела 8 години и между 20 и 33 милиарда долара.

Това нарежда "пространствения компютър" до революционния и провалил се на пазара компютър Apple Lisa, неуспешния джобен компютър Newton и конзолата Pippin в списъка на най-големите издънки в историята на компанията.

Подобно на случая с Lisa - първия масов персонален компютър с графичен интерфейс, на основата на който се появява по-опростеният, но и изключително успешен Macintosh, сега Apple се надяват да могат да преупотребят своите около 5000 свързани с Vision Pro патента за нов продукт. Става дума за "умни" очила с камери и микрофони и интеграция с Apple Intelligence, чиято първа генерация няма да има даже вграден дисплей.

Провал ли е Vision Pro? Apple пренасочват усилията си към смарт очила

Според Bloomberg 4 дизайна са в процес на тестване и може да видим продукт още в края на тази година. Тим Кук е лично ангажиран в проекта, който трябва да го отсрами.