Навлизането на Apple в сферата на смесената реалност не постигна очаквания успех. Сега компанията отлага плановете си за актуализация на шлема Vision Pro и вместо това работи върху смарт очила, които би я направили конкурентоспособна спрямо растящата линия носими устройства на Meta.

Bloomberg съобщава, че Apple обявила решението вътрешно миналата седмица, премествайки служители от проекта за по-евтина и по-лека версия на Vision Pro към екип, фокусиран върху очилата.

Според информацията се разработват два типа очила. Първият модел, с кодово име N50, ще се синхронизира с iPhone и няма да има собствен дисплей. Този модел може да бъде представен още през следващата година, с пускане на пазара през 2027 година.

Втората версия, планирана за пускане година по-късно, ще включва дисплей и ще конкурира директно с линията Ray-Ban Display на Meta, която беше обявена миналия месец. Въпреки първоначалните планове за 2028 година, Apple сега работи за ускоряване на разработката.

Независимо от този стратегически завой, Apple изостава от Meta, която пусна първите си смарт очила още през 2021 година. Продажбите на умните очила Ray-Ban Meta са се утроили през последната година.

Двете компании разшириха партньорството си, обявявайки линия Oakley Meta смарт очила и моделите с дисплей. Смарт очилата също допринесоха за подобрените финансови резултати на Meta по-рано тази година.

Vision Pro, от своя страна, се оказа донякъде комерсиално разочарование. Въпреки че Apple не е публикувала официални данни за продажбите, а потребителските отзиви за продукта са силни, цената от 3499 долара е многократно по-висока от други подобни устройства. Компанията не успя да обясни на потребителите какво оправдава тази инвестиция.

Високо оценените умни очила на Meta позволяват на хората да правят снимки и видеоклипове и предоставят информация на потребителите, без да е необходимо да спират и да вадят смартфона си.