Apple значи премиум. Това не е от днес, не е от вчера, не е даже от премиерата на iPhone през 2007 г. насам. Компанията винаги се е опитвала да представя продуктите си като нещо, което е минимум едно ниво на качество, дизайн и функционалност над останалите на пазара - а подобен имидж върви със съответните цени.

Има обаче и нещо друго, което Apple никога няма да признаят. Понякога е по-лесното е да направиш топ устройство в клас, в който цената няма почти никакво значение. По-голямото предизвикателство обаче е да създадеш масов и достъпен модел, който хем да е адекватен на очакванията на потребителите, хем да върви със здравословен марж за компанията.

Когато става дума за първия бизнес на Apple - компютрите, през годините е имало доста опити тя да стъпи на масовия пазар, като по-надолу ще ви разкажем за два от най-интересните и в много аспекти най-катастрофалните. Те имат много общо и с това, което все повече боравещи с вътрешна информация експерти твърдят, че ще видим след само няколко месеца.

А то е лаптоп с процесор за смартфон и цена от около 600 долара. Звучи интересно, но дали ще са научени уроците от старите грешки?

Компютърът, който Apple спъна

Всички са чували за Apple II или родния му незаконен брат "Правец 8". Изключително успешният модел на американската компания е в основата на платформа, която се развива непрекъснато през 80-те, за да достигне кулминацията си с модела Apple IIGS (от graphics and sound - графика и звук). Това е компютър, който изглежда готов да превземе пазара през 1986 г. Историята обаче отрежда друго.

Говорим за 16-битова машина с операционна система с графичен интерфейс и поддръжка на мишка. Тя има пълна съвместимост със стария Apple II софтуер и с много периферия. Единственият ѝ грях - когато се появява, на пазара вече е Macintosh, който е с нова и по-различна архитектура.

Apple са напълно наясно, че IIGS е по-евтин и в някои аспекти като аудио-визуалните възможности е по-добър, но вземат стратегическото решение да го направят по-слаб от флагмана си. Така по чисто маркетингови причини процесорът е с по-ниска тактова честота от предвиденото и в резултат машината работи много бавно особено в 16-битов режим. Хардуерните ъпгрейди пък са направени много скъпи, а инструменти за външни софтуерни разработчици почти няма.

Така Apple IIGS не само, че не успява да засенчи Mac, но и губи битката за масовия пазар с Amiga, Atari ST и най-вече с IBM PC-базираните конфигурации.

Символът на срамно време

Няколко години по-късно, Apple отново решават да правят компютър за широките народни маси. LC (от low-cost color - евтин модел с цветен екран) серията дебютира през 1990 г. Тя е базирана на остаряващата 68K архитектура и то в леко абсурдната конфигурация от 32-битов процесор и 16-битова шина при първите модели.

Последното води до много ниска производителност и то въпреки по-ниската резолюция на екрана в сравнение с по-скъпите Mac серии. Пишещият тези редове е притежател на Macintosh LC630 - почти върхов модел, достигнал до България по неведомите пътища на програма ФАР и може да каже, че сред силните страни са изработката на хардуера (от Ирландия) и тотално изпреварилата времето си операционна система System 7.5 (в т.ч. с пълна локализация на български език), но бързодействието определено отсъства.

Все пак обаче LC серията се продава относително добре най-вече на училища и университети чак до 1997 г., но е силно критикувана за това, че все пак не постига достатъчно ниска цена за своите способности - особено в сравнение с все по-способните Windows компютри.

Това е време, в което Apple е с почти символично присъствие на PC пазара и архиврагът Microsoft предимно по антитръстови причини се налага да спасява компанията от фалит.

Само два LC модела правят скока към PowerPC архитектурата, преди Apple да отвори нова страница и да загърби компютрите, които продаваше в най-черните си дни.

Трети опит?

През годините Apple правят и друг по-достъпен хардуер, но и eMac, и актуалните и до днес Mac Mini и Macbook Air не слизат твърде ниско като цена. Затова новият "народен" Macbook е толкова интересен.

Машината с кодовото название J700 трябва да е приблизително на цената на iPad с допълнителна клавиатура и да задоволи всички, които смятат, че iPadOS не може да се използва като истинска компютърна операционна система... тоест всички.

Говорим за лаптоп с обикновен 13-инчов LCD екран, който според наличната към момента информация ще е с процесор, базиран на A18 серията, използвана от актуалните iPhone. По-голямото шаси дава възможност за ефективно охлаждане, което би могло да вдигне производителността и икономията спрямо смартфоните, но все пак ще има разлика спрямо компютърните чипове от M серията.

Според бенчмаркове A18 надминава вече поостарелия M1 (вече има и M5) при едноядрените задачи, но остава назад при многонишковото натоварване. Това го прави добър избор за всекидневно ползване като заместител на Windows-базиран лаптоп от нисък-среден клас или Chromebook и в същото време категорично прогонва всички разработчици, видеомонтажисти и 3D аниматори, които биха си помислили, че могат да минат с по-евтин компютър.

Очакванията са, че портовете ще са толкова малко, колкото Джони Айв би се зарадвал да има (1-2 USB-C и евентуално слушалки), а ъпгрейдите на оперативната памет и SSD ще са доста солени с цел базовата и крайно непрепоръчителна за купуване версия да е впечатляващо евтина.

Звучи ли ви като déjà vu?

Какво точно ще е J700 ще разберем до средата на следващата година. Ако има някой, който може да продаде милиони бройки от такъв компютър, това със сигурност е Apple.