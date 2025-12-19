На фона на ценовите възходи и падения на най-популярната криптовалута, едни от най-големите инвеститори в Биткойн масово продават. Нещо повече, пазарният натиск вече започва да се усеща, съобщава Bloomberg.

Повече от два месеца след като BTC достигна рекордно висока цена от над 126 000 щатски долара, стойността ѝ падна с близо 30% и все още се бори да намери подкрепа. Една от причините: някои от дългогодишните притежатели не са спрели да продават. Нови данни за блокчейн активността показват, че монетите, държани в продължение на години, се продават с едни от най-бързите темпове в скорошната история, точно когато способността на пазара да ги абсорбира намалява.

Според доклад на K33 Research количеството BTC, което не е било премествано поне две години, е намаляло с 1,6 милиона монети от началото на 2023 г., което се оценява на около 140 милиарда долара. Това е сигнал за устойчиви продажби от дългосрочни притежатели.

Само през тази година Биткойн за 300 милиарда долара е влязъл отново в обращение.

От компанията за блокчейн анализи CryptoQuant съобщават, че през последните 30 дни е наблюдавано едно от най-значителните преразпределения на активи на дългосрочни притежатели от повече от пет години. Това може би е сигнал за това, че пазарът се обезкървява бавно, създавайки спад, който е по-труден за обръщане от случаи на капитулация заради ливъридж.

През по-голямата част от 2025-а година тези продажби бяха абсорбирани от нарастващо търсене от нови борсово търгувани фондове (ETF-и) и криптоинвестиционни фирми. Това търсене обаче отшумя. Нетните ETF потоци станаха отрицателни, обемите на дериватите спаднаха, а участието на дребно намаля. Същото предлагане сега се озовава на по-слаб пазар с по-малко активни купувачи.