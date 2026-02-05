Пазарът на свързаните с евро стабилни монети (т. нар. стейбълкойни) има потенциал за експлозивен ръст и може да достигне стойност между €25 милиарда и €1,1 трилиона до 2030 година. Това пише в нов анализ на Според прогнозите още тази година консорциум от 11 европейски банки ще стартира съвместна стабилна монета, обезпечена едно към едно с еврото.

Този ход се разглежда като стратегическа стъпка за модернизиране на платежната инфраструктура в Европа и като отговор на нарастващата конкуренция от частни и доларово-ориентирани стабилни монети.

Цената на BTC продължава да потъва

Междувременно, цената на Биткойн продължава да пада, като през днешния ден достигна $67 000. Очевидно доверието на инвеститорите продължи да отслабва.

Това е най-ниското ценово равнище на криптовалутата от ноември 2024 година насам. А дали спадът ще е само временен или скоро ще наблюдаваме отново възходяща тенденция е рано да се каже.

Нека обаче се въпнем на стабилните монети. Според новия анализ те предлагат комбинация от предимства - ценова стабилност, бързи транзакции, ниски разходи и висока проследимост. Това ги прави особено подходящи както за бизнес разплащания, така и за трансгранични транзакции в рамките на ЕС. За разлика от по-волатилните крипто активи, те могат да се впишат далеч по-лесно в рамките на традиционните финанси и банковото регулиране.

Източник: iStock

В доклада пише още, че евро стабилните монети имат потенциал да се използват и като основа за по-широка токенизация на активи от реалния свят - от ценни книжа до различни финансови инструменти. Именно тази връзка между блокчейн инфраструктурата и класическите финанси се очаква да бъде ключов двигател за растежа на сектора.

В по-широк план навлизането на банкови стабилни монети може да промени начина, по който функционират разплащанията и ликвидността в еврозоната.