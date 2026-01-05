Първата търговска сесия на капиталовия пазар в евро беше официално отбелезяна на церемония в Българска фондова борса (БФБ). Капиталовият пазар в България изпрати успешна 2025-а година с над 1 млрд. лева годишен оборот и очакванията на участниците и партньорите, че присъединяването в еврозоната ще разшири инвестициите в страната и международния интерес към пазара, съобщиха от БФБ.

По време на церемонията беше подчертано, че търговията в евро е важна стъпка към по-висока прозрачност и по-лесен достъп на международни инвеститори до българския пазар. Отбелязано беше още, че по-ниският валутен риск ще подпомогне по-дълбоката интеграция на финансовите пазари на европейско ниво.

"Приемането на България в еврозоната не е просто смяна на една валута - това е промяна за цялата икономика. Това е последната стъпка от цялостния процес на интеграция на страната ни в Европа, където е нашето място", заяви Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Той допълни, че има и добра новина за българските граждани и инвеститори: "Правителството вече прие стратегия и концепция за предлагането на държавни ценни книжа (ДЦК) за индивидуални инвеститори, които ще предоставят възможност за вложения в сигурни и дългосрочни инструменти."

Асен Ягодин, председател на Съвета на директорите на БФБ също отправи приветствие. "Приемането на България в еврозоната, разбира се, носи очакванията да се отрази положително върху икономиката ни, благоденствието на цялото общество и развитието на капиталовия пазар", заяви Ягодин.

"Борсата през последните години придоби друг облик - модернизира се, подобри се инфраструктурната свързаност и, разбира се, появиха се нови инструменти за търговия. Затова и с приемането на еврото очакваме и завръщане на инвеститорите към Българската фондова борса - включително на онези, които се отдръпнаха след кризата през 2009 г. Еврозоната може да бъде важен катализатор за възстановяване на доверието и по-активното им участие на пазара", допълни той.

"Очакваме годината да бъде успешна - работим по реализирането на още едно голямо публично предлагане, което да се случи едновременно на българския и на германския пазар чрез сегмента ни EuroBridge", каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Сред важните възможности е и предлагането на държавни ценни книжа за физически лица - инструмент, който може да даде на хората сигурна и предвидима алтернатива за спестяванията им и възможност за допълнителен доход в дългосрочен план. Успешната реализация на този тип продукти би довела и до съществен ръст на индивидуалните инвеститори на борсата."

Моравенов подчерта и положителната динамика на пазара: "Индексът SOFIX отчете 2% ръст още в първите часове на търговията в евро."