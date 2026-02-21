През януари 2026 г. руските градове с над 1 милион жители - Казан и Ростов на Дон - изпревариха Москва по средна цена на апартаментите в нови сгради. Това коментираха за "РБК Недвижимости" анализатори от системата за мониторинг и анализ на ново строителство bnMAP.pro. Те анализираха предлагането на апартаменти в строеж в градовете в Русия с население над един милион души където този тип имоти са налични, както и предлагането им на най-значимите пазари извън мегаполисите.

Мегаполиси лидери по цени на апартаментите в Русия към януари

Казан - столица на руската република Татарстан, население около 1,3 милиона човека

Казан е лидер в Русия по средна цена на апартаментите в строеж, според аналитичното проучване. Докато преди година средната цена на новите апартаментите в града е била 43,4 милиона рубли година, сега тя достига зашеметяващите 96,9 милиона рубли (около 1,3 млн. долара), т.е. увеличението на годишна база е над два пъти.

Ростов на Дон - център на Ростовска област и най-голям град в Югозападна Русия, с население около 1,2 милиона човека

Анализаторите коментират, че Ростов на Дон неочаквано е скочил на второ място по цени на нови апартаменти през януари, след като предходната година е бил едва десети. Тогава средната цена на новите апартаментите там е била 7,4 милиона рубли, докато сега е скочила до 42,8 милиона рубли (около 574 хил. долара), т.е. оскъпяването е с невероятните над пет пъти на годишна база.

"Тази твърде висока цена се дължи на пускането на пазара на имоти в града в началото на годината на нов премиум жилищен проект, при който при това предлагането на апартаменти е само 200 броя, обясняват анализаторите.

Припомня се, че преди година по това време Краснодарският край е бил втори по цени на предлаганите нови апартаменти, като при това още тогава те са се продавали средно на почти същата цена като сега в Ростов на Дон. Но сега в Краснодарския край средната цена на посочения сегмент имоти е 29 милиона рубли (спад с 27,7% на годишна база), което изпраща понастоящем този регион на четвърто място.

Източник: EPA/БГНЕС

Москва - столица и най-голям град на Русия, с население около 13 милиона човека

Столицата Москва през януари е на трето място със средна цена на апартаментите от 34,5 милиона рубли (около 470 хил. долара). Посочената цена е по-висока с 27,3% на годишна база, от 27,1 милиона рубли през 2025 г. по същото време. Въпреки временната забрана за строителство на апартаменти в столицата, парцелите където строителството на проектите вече е започнало, продължават да се разпродават.

Що се отнася до по-ниската средна цена на новите апартаменти през януари в руската столица - в сравнение с Казан и Ростов на Дон - това се дължи основно на структурата на предлагането към момента, обясняват от bnMAP.pro. В двата водещи по цените там града, предлаганите към момента апартаменти са почти само във висок клас проекти и съответно висок ценови сегмент, докато в Москва те са налични във всички класове нови сгради, което разбира се, се отразява на средната цена.