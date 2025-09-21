Средната цена на апартаментите на вторичния пазар на луксозни жилища (вече построени и продадени на собственик) в Москва достигна 1,5 милиона рубли на квадратен метър (около 20 хил. долара), само за периода от януари до юли 2025 г. - което представлява увеличение с 12% на годишна база, пише "Комерсант".

Експерти от бранша прогнозират при това, до края на годината цените на този сегмент имоти могат да продължат да се повишават, стигайки годишно нарастване с над 20%. Основната причина за това е, голямото търсене и недостига на луксозни имоти в рамките на руската столица.

По данни на компанията за търговия с луксозни имоти Kalinka Ecosystem, обемът на сделките на съществуващия пазар на луксозни недвижими имоти почти се е удвоил през първата половина на 2025 г. спрямо същия период на миналата година.

Междувременно обаче, за първата половина на годината строителни разрешения за луксозни комплекси м Москва са получили само четири проекта, което е наполовина спрямо първото полугодие на 2024 година.

Според експерти, недостигът на свободни строителни парцели в руската столица и по-ниските лихви по депозитите стимулират търсенето на имоти от висок клас. Най-търсени и лесно продаваеми са наскоро завършените имоти с висококачествени ремонти.

Същевременно независимо от поскъпването на кв. метър, средният бюджет за покупка на луксозно жилище на вторичния пазар към средата на годината е намалял с 5% на годишна база, до 144 милиона рубли (около 1,9 млн. долара). Което означава, че и средната квадратура на закупените луксозни жилища е намаляла през тази година.

Експерти на пазара на имоти прогнозират, че през 2025 г. цената на луксозните жилища на вторичния пазар в Москва ще се увеличи до 20%, а през следващите две години, годишният ръст може да достигне до 14%.