Глобалните разходи за реклама, по предварителни данни, ще нараснат повече от очакваното през 2025 г., според данните на рекламния концерн WPP.

Глобалните разходи за реклама (без политическата реклама в САЩ) ще нараснат с 8,8% тази година до 1,14 трилиона долара, според новата оценка на пазара. През юни WPP прогнозира годишно увеличение от 6%.

Рекламната група също така ревизира прогнозата си за растеж на пазара през 2026 г. - до 7,1% (до 1,22 трилиона долара), от очакваните по-рано 6,1%. "През юни реагирахме на последните новини за митата на САЩ. Лятото ни даде възможност да видим как се развиват нещата, колко устойчиви са потребителските разходи пред лицето на тези новини от пазарите по целия свят и какви преговори и споразумения бяха постигнати за смекчаване на въздействието на някои от тези мита", коментира Кейт Скот-Докинс, ръководител на бизнес анализите в WPP Media.

По думите й, скокът в инвестициите в изкуствен интелект е довел и до по-значително увеличение на рекламните разходи от първоначално очакваното.

WPP прогнозира, че разходите за телевизионна реклама, както в традиционните, така и в стрийминг медиите, ще нараснат с 0,6% тази година (до 167,5 милиарда долара) и с 2,1% - през 2026 г. (до 171,1 милиарда долара). Междувременно, делът на телевизионната реклама ще намалее от 15,8% през миналата година, до 14,6% през 2025 г. и 13,9% - през следващата година.

Разходите за реклама в списания за тази година ще паднат със 7,2% спрямо предходната, и с още 10,7% - през 2026 г. А разходите за реклама във вестници ще имат годишно намаление съответно с 0,3% и 3,2%.

Най-значителен темп на растеж тази година се очаква в сегмента на рекламата на игри - като той ще нарасне с 29,5% до 8,5 милиарда долара, обаче в световен мащаб този сегмент е по-малко от 1%.

Американският рекламен пазар, който е най-големият в света, според очакванията на експертите, тази година ще нарасне с 12,5%, до 431,2 милиарда долара. Уточнява се, че политическата реклама в САЩ не е включена в прогнозите поради изкривяващия ѝ ефект при сравняване на данни в и извън изборни години.

Разходите за реклама в Китай през 2025 г. биха могли да се увеличат с 6,8% (до 216 милиарда долара), във Великобритания с 8% (до 58,4 милиарда долара), в Япония с 5,2% (до 51,9 милиарда долара) и в Германия с 4,5% (до 40,8 милиарда долара).

Най-големите пазари на реклама в света, включват още: Франция, Бразилия, Канада, Индия, Австралия, Италия, Южна Корея, Испания, Холандия и Мексико.

На Северноамериканския пазар се падат 39,8% от световните разходи за реклама, на Азиатско-Тихоокеанския регион - 31,5%, на Европа - 22,2%, а на Латинска Америка - 4,7%.

През следващите пет години се очаква, средният годишен темп на растеж на световните приходи за реклама да бъде 6,3%.