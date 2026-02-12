До края на първата година на България в еврозоната жилищният пазар в страната и особено в столицата ще бъде променен. За първи път от финансовата криза през 2008 година за един имот в София ще има средно по един купувач, а не по 3-4 или 5, както беше години наред.

Това заяви пред Money.bg Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на компанията за недвижими имоти АДРЕС, по време на специално събитие за тенденциите в сектора, което се проведе в столицата.

Източник: АДРЕС Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС

"Това за едно жилище да чакат по трима, четирима и повече купувачи ще приключи. Пазарът на недвижими имоти в страната през 2026-а година ще бъде движен основно от сделките за лично ползване, които ще надминат 70% от всички останали. Вече по-лесно при преговорите за покупка първоначалната цена ще бъде намалявана в полза на купувача", коментира Гергана Тенекеджиева.

Покупките на жилища с цел инвестиция ще спадат

Покупките на имоти с цел препродажба на по-висока цена ще спаднат драстично тази година, според прогнозата на АДРЕС. Над 70 на сто от сделките ще бъдат с банков кредит.

"Ако до момента печалбата от подобен тип сделка беше почти сигурен резултат, то несигурността по отношение на ценовите нива в следващите месеци, както и нагласите на потребителите, ще накара спекулативните участници да забавят значително темпото."

Според анализа на брокерите именно инвестиционните сделки са онзи сегмент от пазара, който тази година ще претърпи най-драстични изменения. Техният дял ще падне наполовина - от 25% средно за 2025 година той ще стане 10-15% и то още в следващите месеци.

"Тенденцията ще важи както за хората, купуващи на зелено с цел излизане от инвестицията след Акт 16, така и за онези, които действат на вторичния пазар, разчитайки на естествения ръст на цените", коментира още Гергана Тенекеджиева.

Новият тренд - инвестиции в софийски гаражи

Купувачите с инвестиционни намерения през 2026 година ще се насочат към покупката на гаражи, показва още проучването на брокерите. Данните в сектора сочат, че България е трета по ръст на продажбите на нови автомобили в Европейския съюз през 2025-а. Ръстът на новорегистрираните автомобили е около 15% на годишна база.

"Това прави покупката на гараж разумна и ликвидна инвестиция, коментират от АДРЕС. Освен високото търсене на този продукт, той не е свързан с допълнителни разходи, както жилищния имот. По-ниската абсолютна стойност на гаражите и паркоместата прави тази стъпка по-достъпна за по-голям брой потребители."

Средните ценови нива на гаражите в София в момента варират между 20 000 и 50 000 евро в зависимост от големината и локацията.

"Има и опити, особено в южните райони на столицата, за продажби на гаражи на цени около 100 000 евро. Отделен въпрос е дали тези сделки се осъществяват", споделя Тенекеджиева.

Между 15 000 и 40 000 евро варират средните цени на гаражите в останалите големи градове на България - Пловдив, Варна и Бургас.

Колкото до цените на жилищата, според анализа на АДРЕС, те ще се задържат, като е възможно да има съвсем леко покачване в големите градове и предимно в по-търсените райони. Нищо общо обаче с темповете на растеж, на които бяхме свидетели през годините преди еврозоната.