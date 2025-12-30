Ефектът от еврото у нас продължи около 2 години и сега предстои успокояване на пазара, търсенето и предлагането ще се балансират. Това е мнението на Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на най-голямата агенция за недвижими имоти у нас - "Адрес".

"Предстоящата 2026 ще е годината на смелите купувачи, на тези, които ще сключат и най-разумните сделки. Те ще намерят онези 10% от продавачите, които имат необходимост от средства и онези 20%, които са купили, за да препродават. Именно тези групи ще са най-склонни на компромис в цената, който вероятно ще бъде в рамките на 5-8%", прогнозира тя.

Очакването ѝ е "редица други продукти и услуги да станат по-трудно достъпни", но това няма да се случи с имотите. Възможно е обаче в някои случаи да видим даже спад - ако характеристиките на даденото предложение не са достатъчно добри: "Реално това ще е един от ефектите на 2026 г. - предстоящите месеци ще отсеят истински добрите от по-компромисните имоти".

По думите ѝ "пулсът" на пазара е започнал да се забавя още около края на лятото - макар броят на сделките да е останал голям, а цените да са регистрирали ръст, част от потенциалните купувачи са усетили колебания. Фактор за това е било затягането на изискванията за ипотечните кредити, с което БНБ искаше да предпази пазара от "прегряване".

То е имало ефект върху кандидат-купувачите без заделени пари за самоучастие, без предвидими месечни доходи или с план да използват няколко кредита, включително - потребителски. Оценката на Тенекеджиева е че това е подействало "отрезвяващо и здравословно на пазара".

Сега прогнозата е, че пазарът догодина ще бъде движен от купувачите, които търсят жилище, в което да живеят. Говорим за хора, които са избрали локация, вид сграда и разпределение и са готови да направят компромис с квадратурата, за да ги получат.

"Адрес" очакват чуждестранни инвеститори да започнат да следят процесите у нас, но "за преки купувачи на жилища у нас е все още рано да се говори".