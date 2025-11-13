Затишие - такава ще е ситуацията на пазара на имоти първоначално след приемането на еврото, смята новият председател на Управителния съвет на Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) Даниела Грозева.

Пред БТА тя обясни, че основен фактор ще бъде разминаването в очакванията: "Купувачите се надяват при влизането в еврозоната на спад на цените, а продавачите очакват поскъпване". Грозева отбеляза, че през тази година е имало "доста ирационални очаквания", които са довели до повишение, но равнището на доходите, лихвите по кредитите и фактори като миграцията ще окажат влияние през следващата година.

Все пак обаче поевтиняване не изглежда твърде вероятно.

"Основният двигател ще бъдат жилищата в големите градове и основно от купувачи, които ще ги придобиват за собствено ползване, защото ако някой има да решава битов проблем, той трябва да го реши и евентуално новото строителство", обясни Грозева и отбеляза, че хората с доходи между 2000 лв. и 2500 лв. са "най-смелите купувачи".

Очаква се обаче повишен интерес към индустриалните площи: "Колеги от Хърватия, Латвия и Литва споделиха, че точно това се е случило при тях, така че има вероятност да го наблюдаваме и при нас, тъй като в последните години имаше затишие и спад в този сектор. Подобна тенденция се очаква и при логистичните площи".

За сметка на това Грозева не очаква голям ръст в търсенето на ваканционни имоти - в момента се търси качество, а то не винаги може да дойде от изостанали строежи, които сега се довършват. Ще се върнат ли западните купувачи на този пазар?

"За съжаление, те доста се опариха, така че си мисля, че сега ще бъдат доста предпазливи, но в дългосрочен план мисля, че ще се случи именно това, защото имаме уникална природа и хората я оценяват", отговори Даниела Грозева.