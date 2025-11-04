Даниела Грозева е новият председател на УС на Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ), считано от 1 ноември 2025 г. Решението беше взето по време на Общото събрание на сдружението, на което бе избрано новото ръководство.

Грозева е основател на агенция "Веда Корект" и утвърден брокер с над 25 години опит, с принос към развитието на бранша и дългогодишен член на УС на НСНИ, където участва в успешното управление на ключови проекти. Отличена е с приза "Посланик на професията" за 2025 г. от наградите "Inspire to Higher 2025" на НСНИ, с "Брокер на годината" за 2022 г. от imoti.net, както и с "Орден на Евразия" за особени заслуги към професията, присъден от Евразйиския икономически съюз.

Тя поема 2-годишния мандат от Александър Бочев и е едва втората жена, която застава начело на организацията в нейната 33-годишна история.

НСНИ е първата браншова организация в България в сферата на посредничеството с недвижими имоти, създадена през 1992 г., която обединява водещи компании и експерти в сектора.

"За мен това е не само високо признание, но и огромна отговорност към колегите и към професията. За мен е важно да откликваме на нуждите на колегите и потребителите и да развиваме прозрачен и етичен имотен пазар, основан на професионализъм и доверие", сподели Даниела Грозева.

Общото събрание на НСНИ избра и нов Управителен съвет за периода 2025 г. - 2027 г. в състав: Станислава Сачарова, основател и управител на "Стей Мениджмънт", Светлана Георгиева, собственик и управител на "Юрохоум", Десислава Зехирева, съдружник и управител на "Имоти Бургас 1", Надя Антова, собственик и управител на "Надилена Риъл Естейт", Иван Семков, съдружник и управител на "Ирис Имоти", Иван Василев, съдружник и управител на "Капитал Естейт", Христо Хаджиев, собственик и управител на "Ейч Ейч Пропърти 2017" и Атанас Аргиров, собственик и управител на "Аргос Имоти".

За председател на Контролния съвет бе избран Александър Бочев, управител на агенция RealNet и досегашен председател на сдружението, а Юлия Хвърчилкова, мениджър и брокер на недвижими имоти, е новият председател на Комисията по професионална етика.