Един от най-важните въпроси по време на интервю за работа е този за заплатата. В много случаи тя не е твърдо обявена предварително от работодателя и кандидатът трябва да я договаря сам. Именно това е и най-сложното, коментират HR специалисти, цитирани от Business Insider. Според тях много често служителят може да получи по-малко от това, което работодателят би му дал. Или обратното - да не бъде нает, защото иска твърде много.

Добрата новина е, че ако човек си изиграе картите добре, нещата ще му се получат.

Има няколко конкретни стъпки, които биха помогнали на човек да се научи как да отговори най-добре на често задавания въпрос на интервюта за работа, а именно - "Каква заплата очаквате?". HR експертът Лин Тейлър разкрива кои са те.

Най-добре е да се подготвим предварително за нашия отговор. Като начало трябва да отделите време и да проверите средно колко получават хора с вашия опит и умения на подобни позиции. Когато дойде моментът за преговаряне, трябва да имаме тази сума предвид и да преценим доколко тежест би имало мнението ни в разговора. Също така трябва да премислим дали до момента сме получавали по-малко или повече от очакваното.

Първата стъпка от победата в такива разговори е да започнем преговори. Така че не е добра идея да се приеме първата предложена от работодателя сума. Важно е да знаем кои са най-добрите ни качества и да ги посочим по време на интервюто/интервютата.

В западния свят е прието, че ако кандидатстваме за позиция, подобна на настоящата ни, трябва да се поиска възнаграждение минимум 10% до 20% по-високо от заплатата, която в момента получаваме. Ако сме със сериозен опит или ако знаем, че новата компания е по-печеливша и успешна от старата, процентите могат да скочат и до 30 или дори 50% отгоре.

Ако обаче получим първоначална оферта е в долната граница - около 10% по-висока заплата от настоящата ни, което често се случва, тогава имаме по-голямо поле за действие.

В случай, че предложението е в горната граница или с 20% по-високо от текущото ни възнаграждение, тогава не е добре да прекаляваме, а да договорим допълнително 5 или 10% увеличение. С желание с времето възнаграждението да расте или да получаваме допълнителни пари за допълнителна работа.