Докато в едни страни 4-дневната работна седмица вече е по-скоро правило, отколкото изключение, в други работните часове надвишават 50. Според прогнозните данни на Международната организация по труда за 2025 година като "най-трудолюбива" държава е определена Бутан със средно 54,5 работни часа на седмица.

След нея в класациите се нарежат Судан, Лесото, Конго и ОАЕ със средни стойности между 50,8 и 48 часа.

Така първите тридесет и четири места се заемат от държави от Африка и Азия, като единственото изключение е Черна гора (29-то място) с малко над 44 часа. Следващите европейски страни в класацията са Албания и Босна и Херцеговина с около 41 работни часа на седмица.

Източник: GettyImages

България се нарежда на 103 място с 38,2 часа, а северната ни съседка - на 98-мо. Сърбия заема стотната позиция, а Северна Македония - 115-тата.

Въпреки промените в закона, които позволяват на гърците да работят до тринадесет часа на ден, управляващите предвиждат общите часове на седмица да останат около 40. Целта им е да запълнят нуждите от работна ръка и да дадат възможност за по-гъвкав график, като едновременно с това защитават от уволнение при отказ на поемането на дългата смяна. Според класацията на Международната организация по труда Гърция заема 112-та позиция със средно 37,8 работни часа.

От съседките ни Турция е най-напред в списъка - на 33-то място (43,8 ч.). САЩ остава назад - 129-та позиция с 36 часа.

Държавата, която може да се похвали с най-кратка работна седмица, е... Йемен. Гражданите ѝ се трудят средно 25,9 часа. Преди нея са Нидерландия, Норвегия, Австрия, Финландия, Швеция и Германия. В последната десетка попадат още страни като Мозамбик и Вануату с по 29 ч.

Източник: iStock

Причини

Разликата между първата и последната държава в класацията е почти тридесет часа, а средната стойност в световен мащаб - 38,7 часа на седмица.

Според експертите това се дължи най-вече на икономическото състояние на страните. Тези, които са водени от тежки индустрии, предлагат ограничен брой позиции на непълно работно време и по-малки мрежи за социална сигурност, заемат челни места в проучването.

Разбира се, демографските фактори като ниска раждаемост и застаряващо население също оказват натиск на пазара на труда.

От друга страна, държавите в края на списъка се характеризират с силно автоматизирано производство, законови защити на труда, висок жизнен стандарт и по-добър баланс между работа и личен живот. Склонни са към по-щедро възнаграждение за извънреден труд, по-благоприятни закони за родителски отпуск и повишен шанс да попаднат в списъка на най-щастливите страни в света, отбелязват анализаторите.