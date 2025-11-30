17:55 ч., събота вечер. Тълпа от саудитци нахлува в поразителната метростанция Qasr al-Hokm в квартал "ал-Кири" в Рияд, южно от центъра. Покрита с купол от неръждаема стомана, станцията е една от 85-те в столицата.

В центъра й зелена стена предлага усещане за прохлада срещу пустинната жега. Отвън хаосът от задръствания и клаксони изглежда далеч, докато вътре деца карат велосипеди и ролери в спокойствието над подземната суетня.

Под земята хореографията е прецизна. Всеки знае мястото си: семействата се събират в секцията за "семейства", неженените мъже са ограничени в зоната за "сами", докато готовите да платят малко повече се радват на "първа класа". Десет саудитски риала вместо четири — около 2,50 евро вместо 1 евро.

Това е безупречно организирана система в общество, което едва наскоро се отвори по отношение на индивидуалните свободи. И докато тази тълпа може да изглежда обикновена в повечето градове, в Саудитска Арабия тя е нищо друго освен революционна, пише в своя статия Le Figaro.

Преди само няколко години кралството, което е четири пъти по-голямо от Франция, нямаше никакъв обществен транспорт. Land-Rover, пикапи, джипове... автомобилът във всичките му форми и размери царуваше в тази богата на петрол земя.

Това беше преди възхода на Мохамед бин Салман Ал Сауд, известен като MBS, синът на краля и от 2022 г. на правителството. Убеден, че страната трябва да намали зависимостта си от изкопаеми горива, наследният принцът е решен да диверсифицира източниците на приходи на Саудитска Арабия.

След срива на петролните цени през 2015 г., който остави кралството с рекорден бюджетен дефицит от почти 15% от БВП, той стартира мащабния план "Визия 2030" за трансформиране на Саудитска Арабия в глобален икономически и туристически център.

MBS също иска да доведе света в Саудитска Арабия — осигурявайки Световното изложение през 2030 г. и Световното първенство по футбол през 2034 г., и е готов да харчи щедро за това, особено за обществен транспорт.

Метро, построено в пустинята

Един от най-смелите му проекти е новото метро в Рияд — построено от нулата за град с 8 милиона души. И не само една или две линии, а шест наведнъж. С дължина над 176 километра мрежата свързва летището, университетите, финансовия квартал Крал Абдула (KAFD) и няколко от историческите квартали на града. За реализирането на този проект за 25 милиарда долара (21,4 милиарда евро) Кралската комисия за Рияд (RCRC) привлече някои от водещите световни транспортни компании, включително френските RATP Dev, Alstom и Siemens.

"Нашата цел е да позиционираме Рияд сред най-забележителните градове в света по отношение на качество на живот, туризъм и услуги", казва наследният принц, който никога не изглежда да има недостиг на нови идеи. Създаването на тази метромрежа — планирана за завършване до края на 2024 г. и моделирана по системите в Париж и Ню Йорк, е пример за това.

"Със шест автоматизирани метролинии, построени едновременно, това, което е постигнато тук, е абсолютно уникално", казва Хиба Фарес, главен изпълнителен директор на RATP Dev, чийто екипи са участвали от самото начало и сега управляват двете основни линии на мрежата: Линия 1 (Синята линия) и Линия 2 (Червената линия). Резултатите говорят сами за себе си: за по-малко от година са направени 122 милиона пътувания с метрото, като 60% от тях са само по тези две централни линии.

По-свободно придвижване

Може би най-ясният признак за успех е броят на жените, използващи мрежата. За много от тях това е единственият начин да пътуват самостоятелно. В неделя — първият работен ден от саудитската седмица — млади жени препълват метрото, за да стигнат до университета "Принцеса Нура бинт Абдурахман", обширен женски кампус на северния край на пустинния град.

Пристигането на метрото преди година промени ежедневието им. Преди това повечето трябваше да разчитат на шофьор — често роднина — или да вземат такси или автобус до университета. Жените имат право да шофират едва от няколко години и навиците се променят бавно. "Съпругът ми все още ме кара до работа повечето дни", обяснява друга пътничка.

Обхватът на мрежата също остава ограничен. Рияд обхваща над 1790 квадратни километра и за сравнение Париж е само 105. За да се справи с това, и в град, където тротоарите са редки, а температурите могат да надхвърлят 50°C, Кралската комисия е разработила мрежа от 89 автобусни линии, проектирани да допълват метрото и да предлагат наистина мултимодална система за пътниците.

Засега най-богатите саудитци рядко се движат в елегантното ново метро на Рияд. Но времето може да промени това. Между нарастващото население и постоянното строителство на пътища задръстванията са станали една от основните язви на столицата.

Междувременно проектът продължава да се разширява. В процес на планиране е седма метролиния, която ще свърже новите квартали Кидия, Дирия и международните градини Крал Абдула — всички понастоящем в процес на развитие. Разширение на Линия 2 също е на чертожната дъска.