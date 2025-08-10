Благодарение на големите и сигурни приходи от петролната индустрия, Близкият изток се превърна в един от най-иновативните и бързоразвиващи се райони в света. Богатството им помогна да подобрят инфраструктурата си, като привлякоха не само различни спортни състезания, но и много туристи. Така уикенд в региона, придружен със сафари и шопинг, се превърна в признак на богатство.

Сега Саудитска Арабия се опитва да привлече повече туристи, като през април стартира нова програма за възстановяване на ДДС за пълнолетни посетители, които нямат местно гражданство и не работят на самолет или кораб.

Инициативата е в партньорство с швейцарската платформа Global Blue, която е специализирана в тази услуга. Управляващите предупреждават обаче, че не всички обекти в страната са се включили в програмата и съветват туристите да направят проверка, преди да пазаруват.

Засега купувачите могат да върнат 15% от платената сума единствено на павилионите за възстановяване на ДДС на международните летища "Крал Халид" в Рияд, "Крал Абдулазиз" в Джеда и "Крал Фахд" в Дамам.

Как да се възползвате от облекчението?

За да се възползвате от програмата, трябва да следвате няколко лесни стъпки:

Уверете се, че магазинът, в който искате да пазарувате, има стикер на Global Blue ;

; Покажете документ за самоличност, преди да платите, за да получите Фактура за възстановяване на туристически данък ;

; Опаковайте новите си вещи отделно в ръчния си багаж , за да могат да бъдат проверени на летището по-лесно;

, за да могат да бъдат проверени на летището по-лесно; Отидете до павилиона за самообслужване на съответното летище и сканирайте касовите си бележки ;

; Изберете дали искате да получите парите в брой или обратно в картата си, като имате предвид, че ограничението за връщане на ръка е 5000 риала (около 1200 евро) на човек дневно. Останалата сума ще бъде преведена по карта в рамките на три работни дни.

Процесът може да се автоматизира, ако се използва приложението на компанията. То генерира личен QR код, който помага за ускоряване на плащанията.

Според Times of Dubai, за да се възползват от облекчението, туристите трябва да похарчат минимум 500 риала (около 125 евро). Те могат да се достигнат с до три касови бележки от един и същи магазин в един ден, а покупките трябва да са направени в рамките на по-малко от 90 дни преди напускането на страната.

Разбира се, съществуват ограничения за продуктите, които подлежат на връщане на данък. Някои от изключенията са тютюневи изделия, горива, превозни средства, хотели и ресторанти.

С този ход Саудитска Арабия се надява да привлече по-голяма печалба от посетители, като същевременно се превърне в достоен конкурент на утвърдени шопинг дестинации като Дубай и Милано.