Саудитска Арабия търси все повече начини да диверсифицира приходите си, като ги отдалечи от нефта и природния газ. За тази цел се обръща към други икономически сфери - спорт, туризъм и...видеоигри.

Макар трудно да се класифицират като такива, през последните години те са най-печелившият сектор на културните индустрии. Арабската страна купува едни от най-големите компании, които произвеждат видеоигри. Според The Economist целта им е да изградят империя, достойна за сравнение с "Дисни".

Само една сделка в света на игрите е по-голяма: Саудитска Арабия купува гейминг гиганта Electronic Arts за $55 милиарда

Компания по компания

Наскоро един от най-известните производители на видеоигри американската Electronic Arts обяви придобиването си от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия за 55 милиарда долара. Най-успешните ѝ продукти са EA SPORTS FC (FIFA), The Sims, Battlefield и Apex Legends.

Снимка 736244

Източник: iStock

През 2021 година Фондът създава Savvy Games с бюджет от 38 милиарда долара. От своя страна, две години по-късно в сделка за почти 5 милиарда долара тя придобива американската Scopely - създател на Monopoly GO!, Star Trek Fleet Command и други. Тази година добавя към портфолиото си и Niantic, чийто най-известен продукт е Pokémon GO.

Освен пълна собственост Публичния инвестиционен фонд притежава и дялове в други производители като Embracer (създател на Tomb Raider), Nintendo (Fortnite и Super Mario Bros.) и Take-Two (GTA).

600 милиарда долара инвестира Саудитска Арабия в САЩ

Бъдещи цели

Постепенно Саудитска Арабия придобива собственост в компаниите, които създават и поддържат най-известните видеоигри в световен мащаб. Целта ѝ е да я превърне в ключов сектор за страната, който до 2030 г. да създаде 39 хиляди нови работни места. В момента бизнесът работи в сътрудничество с някои университети, които обучават бъдещите кадри като графични дизайнери и програмисти.

Снимка 736243

Източник: iStock

Освен икономическите ползи от развитието на индустрията, която надминава дори филмовата и музикалната, има и една тривиална причина за интереса на азиатската страна към сектора. Според The Economist престолонаследникът Мохамед бин Салман е любител на видеоигрите - най-вече на EA SPORTS FC.

Амбициите му са да пренесе виртуалния свят в реалността, като организира турнири по електронни спортове. За да създаде своя вариант на "Дисниленд", страната купува две компании, които провеждат подобни събития - ESL и Faceit, за 1,5 млрд. долара. Така в момента Саудитска Арабия притежава 40% от световната индустрия за електронни спортове.

Възможността да популяризира културата си също увеличава първоначалния интерес. Добър пример за подобна стратегия е внедряването на местни митове в китайската Black Myth: Wukong. Междувременно, Ubisoft - френската компания, която разработва поредицата Assassin's Creed - обяви, че действието на следващите нива на играта ще се развива в град в Саудитска Арабия. Това ще помогне за популяризирането и превръщането му в туристическа дестинация.

Най-странният случай на подобна тактика до момента е появата на Кристиано Роналдо като герой в японската Fatal Fury. Причината за това е договорът му с Ал Насър, както и фактът, че Фондът има дял от европейската компания.

Според Мохамед бин Салман индустрията на видеоигрите нараства с 30% всяка година, а печалбите от инвестициите са между 15 и 25%. Данни на софтуерната компания Stream Hatchet показват, че геймърите в световен мащаб са прекарали 32,5 милиарда часа играейки или стриймвайки.

Бизнесът не е единственият облагодетелстван в сектора. Някои от играчите печелят значителни суми от излъчването в стрийминг платформи, а други - докато играят. Така например наградният фонд за първите двама играчи в Counter Strike е 40 хиляди долара на месец, разказва Tifo Sports by The Athletic.

