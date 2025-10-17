Правителството на Казахстан заяви, че въвежда "замразяване" на битовите сметки за всички групи от населението от октомври до края на първото тримесечие на следващата година, т.е. за половин година, съобщи националната агенция "Казинформ".

По нареждане на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, правителството предприема мерки за осигуряване на макроикономическа стабилност и смекчаване на негативните последици от икономическите реформи в страната.

"Замразяването" на повишението на сметките ще се осигури чрез оптимизиране на оперативните разходи на субектите от естествените монополи. При това всички планирани ремонтни дейности по системите за комунални услуги трябва да бъдат завършени в установените срокове", се казва в правителствено изявление. Отбелязва се още, че за уязвимите слоеве от населението действа механизъм за оказване на помощ.

Освен това, за да не се допусне ръст на цените на социалнозначимите хранителни стоки, ще се активизира работата на стабилизационните фондове, чрез двойно нарастване на обемите на финансиране на земеделските производители, което на свой ред би трябвало да доведе до по-ниски цени на социалнозначимите хранителни стоки.

Особено внимание ще се обърне на активизирането на регионалните комисии по разкриване на завишени търговски надбавки.

Ще припомним, че според оповестени преди около два месеца данни, бившата съветска република Казахстан надмина Русия по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, показват данните на Международния валутен фонд (МВФ), съобщи тогава "Ведомости".

През 2025 г. БВП на глава от населението за Казахстан е 14 770 долара, докато за Русия показателят е 14 260 долара.

А според данните за 2024 г., БВП на глава от населението за Русия е бил 14 790 долара, докато за Казахстан е бил 14 150 долара. Посоченото означава, че за година показателят за Казахстан се е повишил с 4,4%, докато за Русия той се е понижил с почти 1%.