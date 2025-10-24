Администрацията на Тръмп преговаря за достъп на американската компания Cove Capital до едно от най-големите неразработени находища на волфрам в света в Казахстан, съобщи Bloomberg. Металът се използва от Пентагона за производство на боеприпаси, снаряди и други оръжия.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник е помогнал за организирането на преговори между Cove Kaz Capital Group LLC, част от инвестиционната група Cove Capital, и суверенния фонд на Казахстан Samruk-Kazyna. Те обсъждат оферта за разработване на 2 големи находища на волфрам в Централна Азия, според хора, запознати с дискусиите.

Източници съобщават, че Cove Kaz Capital преговаря със Samruk-Kazyna от месеци, но е изправена пред силна конкуренция от китайска държавна компания, предлагаща цени над пазарните.

Поради това Cove Kaz Capital се нуждае от подкрепата на САЩ, за да осигури необходимото финансиране за сделката. Финансовата подкрепа може да дойде от федерални агенции на САЩ, като например U.S. International Development Finance Corp. и Export-Import Bank, пише още изданието.

На уебсайта си Samruk-Kazyna споменава 2 находища — Горен Кайракти и Северен Катпар. Според групата именно те "ще превърнат Казахстан в основен играч на световния пазар на волфрам".

Важно е да се отбележи, че по-рано тази година Cove Kaz Capital обяви съвместно предприятие с националната геоложка компания на Казахстан Kazgeology JSC за разработване на проект за добив на редкоземни елементи. Съвместното казахстанско-американско предприятие заяви намеренията си да разработва проект за геоложко проучване на обекта "Акбулак" в Костанайска област.

Казахстан притежава над 2 милиона тона запаси от волфрам, а новите мини се очаква да работят поне 30- 40 години.