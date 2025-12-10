Mercedes-Benz влиза в надпреварата при автономните таксиметрови автомобили, като обяви нова услуга с модели от S-класата, оборудвани със софтуера на китайската компания Momenta, предаде ДПА.

Първите тестови автомобили ще тръгнат по улиците на Абу Даби, като те ще бъдат към местната компания Lumo. След изпитанията в ОАЕ платформата ще бъде внедрена и на други места.

Става дума за Level 4 роботакси - второто най-високо ниво на автономия. То означава, че колите могат да се движат свободно в предварително дефинирани райони и при определени атмосферни условия. За сравнение, Tesla FSD технологията, която е толкова активно рекламирана от Илон Мъск, на теория трябва да достигне Level 4, но към момента от правна гледна точка е едва Level 2.

Междувременно, Mercedes-Benz проучва и възможностите за създаване на роботакси на база на софтуера и хардуера на Nvidia - автономната мобилност в момента е в сянката на AI, но всъщност е един от бизнесите, в които компанията е сред лидерите на пазара.

За частни клиенти германският автомобилен производител предлага автономни версии на S-класата и на електрическия EQS, които могат да се движат с до 95 км/ч по магистрала, а през следващите години се предвиждат софтуерни и хардуерни подобрения, които да увеличат максималната скорост до 130 км/ч.