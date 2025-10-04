Когато говорим за икономически двигатели на Китай, без съмнение бихме посочили Шанхай, Джухай и Сямън. Градовете от "вътрешността" на страната обаче, някога изостанали заради географската си отдалеченост, вече доказват, че е дошъл и техният ред.

През последните години инициативи като стратегията "Go West" и планът "Rise of Central China" целят да намалят регионалните неравенства, като насърчават индустриализацията, технологиите и свързаността в централните и западни провинции. Ето и няколко успешни примера в тази посока.

Източник: iStock Автономни таксита по улиците на Ухан.

Ухан: Оптичната долина и автономните технологии

Ухан, столицата на Хубей, се превърна в символ на технологичния подем във вътрешността на страната. От 2019 г. градът е първият в Китай, издал търговски лицензи за изпитвания на автономни превозни средства на открити пътища.

Днес автономните таксита по улиците му предлагат отопляеми седалки, масаж и услуги чрез приложение, а интегрирани сензори проверяват самоличността на пътниците преди пътуването.

Технологичният растеж е концентриран в зоната "Ийст Лейк", известна още като "Оптичната долина", където фирми за оптоелектроника, биомедицина и възобновяема енергия допринасят значително за БВП на града.

В комбинация със 133 университета и над 2,1 милиона студенти, Ухан се утвърждава като център за иновации, който не само следва националната стратегия за "общ просперитет", но и активно се състезава с американските градове в областта на автономните технологии.

Източник: iStock Чунцин, Китай

Чунцин: Логистичен хъб и автомобилна столица

Чунцин, най-големият град по площ и население в Китай, е пример за това как инфраструктурата може да катализира растеж. Новата високоскоростна гара "Чунциндонг", която е и най-голямата в света, ще съкрати пътуването до Пекин и Шанхай до около 6 часа, а транспортните връзки по поречието на река Яндзъ превръщат града в ключов възел за инициативата "Един пояс, един път".

Икономическото развитие на Чунцин се подпомага и от силното автомобилно производство. До 2027 г. властите планират общината да допринася с 10% за износа на електрически автомобили от Китай. Въпреки това, местната индустрия все още разчита на внос на чипове и сензори, а недостигът на квалифицирани кадри остава сериозно предизвикателство.

Източник: iStock

Синин: Зелен потенциал, но предизвикателства пред растежа

Синин, столицата на провинция Цинхай, се утвърждава като център за зелена енергия. Над 80% от електрическата му мрежа идва от възобновяеми източници, а провинцията е дом на някои от най-големите слънчеви и вятърни паркове в Китай. Той е и основен източник на ключовия за електромобилите литий, отговаряйки за около 40% от националния добив.

Въпреки ресурсите и технологичните инвестиции, Синин се сблъсква с демографски и географски ограничения. Високата надморска височина, суровият климат и отдалечеността пречат на привличането на таланти и нови жители.