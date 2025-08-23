Компанията за възобновяема енергия EDP инсталира 1700 слънчеви панела с капацитет 1,08 мегавата в една от най-известните атракции в Сингапур - парка Gardens by the Bay. Целта на проекта е част от дейността на пространство да се захранва от възобновяеми източници.

По този начин азиатската страна прави още една крачка към внедряването на зелена енергия и устойчиво потребление.

Панелите са инсталирани на ключови места като известната атракция Supertree Grove, парка Canopy и Bayfront Pavilion. Неправилните повърхности и форми на супердърветата са затруднили поставянето на фотопанелите. Въпреки това, от компанията уверяват, че не са засегнати растенията, визията и логистиката в зеленото пространство.

"В град с ограничена площ всяка повърхност има потенциал да допринесе за декарбонизацията и тази инициатива отразява нашия ангажимент да предоставяме интелигентни, мащабируеми решения, които помагат на нашите партньори да постигнат своите дългосрочни цели за устойчивост", каза Вера Пинто Перейра - член на борда на EDP.

Португалската електрическа компания е изпълнила поръчката чрез EDP Renewables Apac със седалище в Сингапур по силата на споразумение за закупуване на електроенергия.

Според Мигел Фонсека - главен изпълнителен директор на EDP RA, проектът в Gardens by the Bay е важен за развитието на зеления сектор, защото установява нов технически стандарт за внедряване на слънчева енергия в среда с ограничен достъп до земя.