През последните години надпреварата за създаване на по-чисти, по-интелигентни и по-ефективни енергийни системи подтикна инженерите по целия свят да преосмислят как може да се доставя електроенергия. Сега Финландия, вече известна със своите иновации в чистите технологии и цифровата инфраструктура, ​​привлича световното внимание с революционно изследване, което предполага бъдеще, в което електричеството може да се движи безжично по въздух, елиминирайки нуждата от традиционни кабели в определени приложения, пише Vocal Media.

Този пробив очертава бъдеще, в което устройствата се зареждат без да се включват в контакти.

Инженерите са разработили система, която безопасно прехвърля енергия на къси разстояния чрез радиовълни. Тя може да захранва малка електроника като сензори, осветление или медицинско оборудване без физически контакт. Резултатът е по-чист и по-гъвкав начин за доставяне на електричество.

Въпреки че технологията е все още в ранна фаза, потенциалът ѝ е огромен. Представете си градове без заплетени кабели, умни домове с устройства, които се зареждат сами, или обществени пространства, където енергията тече невидимо. Това намалява безредицата, увеличава ефективността и променя начина, по който получаваме енергия.

Технологията е внимателно регулирана за безопасност и е предназначена да работи в контролирани пространства. Това е още един знак, че начинът, по който използваме електричество, се променя, а Финландия е сред лидерите в тази промяна.