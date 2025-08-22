Финландия дава заявка да даде ход на началото на революционен товарен транспорт в Европа. Във финландския град Оулу беше проведен тест, който може да промени коренно облика на товарния транспорт, защото беше презентирана първата в света безмоторна свръхпроводяща вакуумна тръбна система, способна да транспортира стоки със скорост от над 500 км/ч, съобщава ITB.

Технология на бъдещето

Проектът е разработен от Техническия изследователски център VTT на Финландия и представлява затворена тръбна система, в която капсулите се движат без двигатели, колела или релси. Тайната се крие в така наречените високотемпературни свръхпроводници, които след предварително охлаждане и поставяне над магнитна релса създават стабилно, безконтактно и напълно безтриечно направляващо устройство.

Източник: iStock

Свръхпроводяща магнитна левитация в запечатан вакуумен тръбопровод

За движение не е необходим конвенционален двигател - капсулите се задвижват и спират с помощта на фини разлики в налягането на въздуха. Това прави системата изключително енергийно ефективна. Тя консумира до 80% по-малко енергия от сегашните електрически влакове или товарни самолети.

Резултатът е безшумна, светкавично бърза и енергийно ефективна доставка.

Източник: iStock

Вътре в капсулите има климатизирани модули, които поддържат постоянна температура и влажност. Това е идеално за транспортиране на фармацевтични продукти, електроника или храни, т.е. стоки, чувствителни към околната среда. Липсата на движещи се части означава минимална поддръжка, почти нулев шум и висока надеждност.

Според експерти технологията ще може да се използва в по-голям мащаб - например за свързване на ключови логистични центрове в цяла Финландия. А след това и в голяма част от Европа. Тази технология може скоро да преосмисли глобалните вериги на доставки и да превърне нулевоемисионната високоскоростна доставка в реалност.

Ако системата бъде успешно внедрена, тя би могла да доведе до напълно беземисионен и свръхбърз товарен транспорт, което би променило фундаментално глобалните вериги за доставки. Експертите вече говорят за възможността финландското изобретение да се превърне в най-бързия и тих начин за транспортиране на стоки не само в страната и Европа, но и в света. Без двигатели. Без гориво. Само свръхпроводници, магнити и въздух.