Канадското правителство проучва възможността за разработване на отдалечено северно пристанище в залива Хъдсън като канал за износ стоки - природен газ, калиеви торове, рапица и други стоки - тъй като страната се стреми да намали икономическата си зависимост от Съединените щати, съобщи Bloomberg.

Министърът на енергетиката на страната Тим Ходжсън заяви пред Bloomberg, че вижда "огромен потенциал" за пристанище Чърчил (Манитоба), да стане много по-голям експортен център, отваряйки нови търговски пътища към Европа и други пазари.

"Смятам, че има възможност пристанище Чърчил да стане много по-стратегическо пристанище. Ако погледнете какво правят руснаците, те използват своите арктически пристанища през по-голямата част от годината", каза канадският министър.

Идеята за северно пристанище има подкрепата на политиците в богатата на ресурси Западна част на Канада, чийто провинции са крупни износители на петрол, природен газ и селскостопански продукти.

Скептици по въпроса обаче казват, че реализацията на този план ще отнеме години и много пари, като се има предвид, че пристанището е заледено през по-голямата част от годината.

По думите на енергийния министър на Канада, правителството в момента закупува нов флот от ледоразбивачи за канадската брегова охрана, които също така биха могли да направят северния маршрут целогодишен, и така да се осигури директен път по вода към Европа.