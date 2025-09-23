През септември американският президент Доналд Тръмп обяви, че налагането на нови енергийни санкции срещу Русия са възможни, но само ако всички членове на НАТО също спрат да купуват руски петрол и приемат подобни мерки. Повече от три години след като Русия започна войната в Украйна, САЩ и Европейският съюз все още внасят руски енергийни продукти и стоки на стойност милиарди евро, вариращи от втечнен природен газ до обогатен уран, припомня Daily Sabah.

Както Money.bg вече писа, въпреки че Брюксел е сред най-върлите в света противници на войната в Украйна и непрестанно апелира за стопирането на почти всякакви икономически отношения с Москва, ЕС продължава да търгува с Руската федерация. Това се случва въпреки многобройните санкции, според данните за първото тримесечие на 2025-а година.

Само през периода януари-март 2025 г., ЕС е реализирал внос от Русия на обща стойност 8,7 милиарда евро, като от тази сума повече от половината е за покупки на петрол и природен газ, съобщи Bild, позовавайки се на изследване на Германския институт по икономика (IW). Съединените щати също наложиха много санкции. И също търгуват.

Търговия без долари. Как Русия възражда бартера по време на санкции?

В последно време Русия възражда бартерната търговия, противопоставяйки се по този начин на санкциите и доминацията на долара. Това е ход, който отразява икономическите реалности на постсъветския колапс, коментират политически и финансови анализатори. Руката федерация все по-активно възражда древната практика на бартер във външната си търговия, в отговор на затягането на западните санкции, които значително затрудниха достъпа ѝ до глобалните финансови системи и международните банкови канали.

Както Money.bg писа наскоро, броят на бартерните доставки от Китай за Русия също нараства, въпреки че универсален механизъм за такива сделки няма. По данни на Reuters, автомобили и битова техника от Китай се доставят в Русия в замяна на суровини, пшеница и ленено семе.

Въпреки че бартерната търговия не е нещо ново в икономическата история на Руската федерация, тя постепенно избледня, заедно с интеграцията на страната в световния финансов свят. Днес обаче санкциите принуждават Москва да изтупа праха от този архаичен механизъм, разменяйки пшеница за китайски автомобили и ленено семе за строителни материали.

Това не са просто слухове. През 2024 година руското Министерство на икономическото развитие издаде 14-странично "Ръководство за чуждестранни бартерни сделки", за да насърчи официално бизнеса да възприеме бартера като легитимен инструмент за осъществяване на търговия отвъд ограниченията на международните платежни системи.

Според разследване на Reuters, са идентифицирани най-малко осем бартерни сделки, включително една, при която руска пшеница е била разменяна за китайски автомобили, и друга сделка, при която ленено семе, което се оценява на около 100 000 долара, е било разменяно за строителни материали и домакински уреди, показват митнически данни.

Това сигнализира, че бартерът вече не е маргинално или импровизирано решение, а част от целенасочена и системна промяна в търговската политика на Москва.

Въпреки че пълният мащаб на тази търговия остава неясен, корпоративни изявления и търговски източници показват, че подобни обмени вече не са маргинални или спорадични. Напротив, бартерът се е превърнал в целенасочена стратегия, организирано решение за заобикаляне на финансовите ограничения.

В някои случаи алуминият е бил използван като средство за плащане на китайски компании, докато други транзакции са включвали метали, разменени за промишлени машини, и дори услуги, разменени за суровини. Сделка с Пакистан също е сред докладваните случаи, отразявайки по-широкия обхват на тази нововъзникваща система.

В основата на търговските дейности на Русия е нейният енергиен сектор и по-специално петролът. Ключови азиатски играчи като Китай и Индия, които продължават да купуват руски петрол на намалени цени, изглеждат все по-забъркани, макар и косвено, в тази развиваща се търговска динамика.

Използването на стоки като валута дава гъвкавост както на купувача, така и на продавача при заобикаляне на системите, деноминирани в долара. Днес бартерните сделки "стават все по-чести", макар точният им мащаб е трудно да се определи количествено поради непрозрачния характер на участващите механизми.

Впрочем, бартерът обслужва не само интереса на Москва да заобикаля санкциите, но и дава на Пекин и Ню Делхи достъп до стратегически ресурси извън доминираната от Запада финансова система. Това им позволява да устоят на икономическия натиск на САЩ, без да прибягват до пряка конфронтация. Нещо повече, той позволява развиващ се търговски език, по-малко обвързан с официални валути и по-зависим от стоки, промишленост и споделяне на ресурси. На този фон, по един или друг начин, търговията между Брюксел и Москва също продължава, и то без нужда от бартери. Макар и с намалено темпо, това е факт.

Основният търговски бизнес, който ЕС и САЩ все още поддържат с Русия

Според последните данни на Евростат, ЕС е наложил различни ограничения за внос и износ на няколко продукта, което е довело до спад от 61% на износа за Русия и спад от 89% на вноса между първото тримесечие на 2022 г. и второто тримесечие на 2025-а година. През второто тримесечие на 2025-а обаче износът на ЕС за Русия се е увеличил, докато вносът е намалял, превръщайки търговския дефицит в излишък от... 800 милиона евро. ЕС обаче продължава да купува петрол, никел, природен газ, торове, желязо и стомана от Русия.

Вносът на Съединените щати от Руската федерация е спаднал до 2,5 милиарда долара през първата половина на 2025-а година, от 14,14 милиарда долара четири години по-рано, според данни на Бюрото за преброяване на населението и Бюрото за икономически анализ на САЩ. От януари 2022 г. насам Съединените щати са внесли руски стоки на стойност 24,51 милиарда долара.

Миналата година САЩ са внесли руски торове на стойност около 1,27 милиарда долара, което е леко увеличение спрямо 1,14 милиарда долара през 2021 г. Вносът на обогатен уран и плутоний от Русия е бил на стойност около 624 милиона долара през 2024 г., което е спад спрямо 646 милиона долара през 2021 г.

Руската федерация е изнесла паладий за Съединените щати за около 878 милиона долара през 2024 г., което е спад спрямо 1,59 милиарда долара през 2021-ва година.

От началото на войната в Украйна до момента Русия е обект на над 25 000 санкции, наложени от САЩ и ЕС. Тези мерки ограничават достъпа на Москва до международните финансови канали и безспорно нанасят удар върху руската икономика. Както виждаме обаче, вратички има и те никак не са малко.