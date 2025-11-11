Износът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) през първите 9 месеца (януари - септември) на 2025 г. намалява с 2,4% на годишна база, т.е. в сравнение със същия период на 2024 г., и е на обща стойност 22,504 млрд. лева. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България за периода са: Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Великобритания. Те общо формират почти половината от целия ни износ за трети страни за 9-те месеца.

Само през септември 2025 г., износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,417 млрд. лева.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор "Разнообразни готови продукти" (с 51,4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (намаление с 39,7%).

Внос от трети страни

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2025 г. нараства с 4,3% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на обща стойност 32 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан.

Само през септември 2025 г., вносът на стоки в България от трети страни нараства с 12,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,832 млрд. лeвa.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Храни и живи животни" (с 26,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (намаление с 43,2%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - септември 2025 г. е отрицателно и е в общ размер на почти 9,5 млрд. лева.

Само за септември 2025 г., външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1,415 млрд. лева.

Търговията на България със САЩ и Русия

Търговията ни със САЩ за първите 9 месеца на годината спрямо същия период на 2024 г., във финансово изражение бележи значителен ръст, но той е единствено заради същественото увеличение на нашия внос от там, но не и заради износа си за най-голямата икономика в света. По-конкретно, данните на НСИ за периода показват, че износът ни за САЩ за януари-септември е почти колкото този за същия период на миналата година, т.е. 1,427 млрд. лева.

За същия период обаче, вносът ни от САЩ във финансово изражение е скочил с над 60% на годишна база, до 1,067 млрд. лева.

За периода, при вноса ни от Русия наблюдаваме противоположната тенденция на тази за САЩ. За миналата година вносът ни е възлизал във финансово изражение на 1,059 млрд. лева - практически колкото показателя за САЩ за тази година - обаче за тази година той е паднал с 55%, до 473 млн. лева.

Що се отнася за износа ни за Русия, за 9-те месеца на тази година той бележи минимално повишение спрямо същия период на миналата година, до 483 млн. лева.