Броят на бартерните доставки от Китай за Русия нараства, но универсален механизъм за такива сделки не е възникнал. По данни на Reuters, автомобили и битова техника от Китай се доставят в Русия в замяна на суровини, пшеница и ленено семе.

Руското Министерство на икономическото развитие по принцип подкрепя разплащанията в натура, но според източници на "Комерсант", тази практика изобщо не е широко разпространена.

Всъщност Министерството на икономическото развитие на Русия още преди година и половина е публикувало навигатор за сключване на бартерни сделки, но едва сега някои от сключените сделки са привлекли внимание.

Reuters пише, че Москва "засява зърно в "почвата" на китайската индустрия" - т.е. пшеница се разменя за автомобили, а с лененото семе се заплащат покупки на домакински уреди.

Обемите с такъв вид разплащания обаче са (доста) малки, те възлизат на стотици хиляди долари.

При това, през февруари 2025 г., в руското правителство имаше идеи за създаването на бартерна борса за търсене на бизнес контрагенти от приятелски страни, предимно от Китай. Но процесът на практика не се задвижи, поне досега.

Посочените методи на разплащане се използват основно за заобикаляне на санкции и намаляване на разходите при търговията, но те така или иначе са допълнителен инструмент за осъществяване на сделки, посочват експерти.

Бартерът понякога се осъществява и чрез криптовалута, обясни за "Комерсант" Кирил Иванов, разработчик на цифрови решения за разплащания и директор на компанията Self. По думите му, това дава възможност да се избегнат допълнителните комисионни при трансграничните преводи, което се прави обаче за малки обеми.