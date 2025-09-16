Цените на желязната руда в световен мащаб се повишиха напоследък - на фона на признаци за растеж на производството на стомана в Китай през септември - след месеци на спад. От значение е и намалението на доставките за други държави на желязна руда от Бразилия, пише Bloomberg.

"Цените на желязната руда в световен мащаб се повишиха, тъй като дневното производство на стомана в Китай показа признаци на подобрение, докато в същото време доставките от най-големия износител на продукта, Бразилия, се забавиха", се казва в материала на агенцията.

Така, най-големите производители на стомана в Китай в началото на септември 2025 г. са произвели 2,09 милиона тона сурова стомана на ден, което е със 7,8% повече отколкото през същия период на миналата година. Това пише Bloomberg по данни, предоставени от Китайската асоциация за желязо и стомана (China Iron and Steel Association, CISA).

Китайската статистика сега е с положителен знак относно производството на стомана, след излезлите официални данни за август, които показаха спад в производството на стомана през август за трети пореден месец (т.е. за периода юни-август), посочва агенцията.

В статията на Bloomberg се откроява и друг основен фактор, подкрепящ растежа на цените на желязната руда в световен мащаб - забавянето на доставките на тази суровина от Бразилия.

Така, за първите 10 работни дни на септември 2025 г., износът на желязна руда от Бразилия е 1,53 милиона тона средно на ден. Посоченият обем е по-нисък от среднодневния показател за август от 1,91 милиона тона, както и от показателя на същия период през септември миналата година от 1,67 милиона тона. Тези данни цитирани от Bloomberg, са подадени от Министерството на икономиката на Бразилия.