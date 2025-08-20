Министерството на търговията на САЩ обяви, че увеличава митата върху стомана и алуминий за повече от 400 продукта съдържащи тези метали, включително вятърни турбини, мобилни кранове, булдозери и друга тежка техника, както и вагони, мебели и стотици други продукти, съобщи Reuters.

Министерството заяви, че 407 категории продукти се добавят към списъка с "производни" стоманени и алуминиеви продукти, обхванати от секторни мита, с 50% мито за всяко съдържание на стомана и алуминий в тези продукти плюс националната ставка върху съдържанието, различно от стомана и алуминий.

В изследователска бележка Evercore ISI пише, че ходът обхваща над 400 продуктови позиции, представляващи внос на стойност над 200 милиарда долара за миналата година, като се очаква това да повиши общата ефективна митническа ставка на продуктите с около 1 процентен пункт.

Министерството също така добавя към обхвата на новите мита вносни части за автомобилни изпускателни системи и специална стомана, необходима за електрически превозни средства.

Група чуждестранни автомобилни производители призоваха министерството да не добавя въпросните части за облагане с мито, тъй като САЩ нямат вътрешния капацитет да се справят с настоящото търсене.

Новите високи мита влизат в сила незабавно и обхващат също компресори и помпи.

"Посочените действия разширяват обхвата на митата за стомана и алуминий и затварят пътищата за заобикалянето им, подкрепяйки продължаващото съживяване на американската стоманодобивна и алуминиева промишленост", заяви заместник-министърът на търговията по въпросите на промишлеността и сигурността Джефри Кеслър, цитиран от Reuters.

Производители на стомана, включително Cleveland Cliffs и други, бяха подали петиция до американската администрация за разширяване обхвата на митата, за да включват те и допълнителни стоманени и алуминиеви авточасти.