Унгарецът Шошкут никога не беше виждал нещо подобно, не и от смяната на режима през 1989-а година, разказва Balkan Insight. Разгневена тълпа нахлу в местно начално училище, където се провеждаше събрание на кметството.

"Спа ли добре снощи?", извика Марта Плухар, пенсионирана учителка начело на протеста.

"Не бих искала да съм на твое място!"

С лице към нея стоеше човекът, който заемаше върха на местната политика повече от 20 години - кметът Ференц Кьониг. Телевизионните камери заснеха момента, в който той загуби контрол и отмени общественото събрание, защото, както каза, вече не може да гарантира безопасността на присъстващите.

Миг по-късно той извика полицейски ескорт и избяга от местопроизшествието, скандирайки "предател!" и "оставка!". Само дни по-рано предприемчивият кмет се появи пред камерите в относителното спокойствие на телевизионно студио в Будапеща, на половин час път с кола.

Облечен в костюм и риза с разкопчана яка, Кьониг уверено разказа за плановете си за Шошкут. Селото с 3500 души население си е осигурило инвестиция от 33 милиона евро за завод, който ще рециклира батериите от електрически автомобили.

Обектът ще се управлява от словенската фирма Andrada, допълвайки предишния принос на селото към веригата за доставки на батерии: фабрика, произвеждаща електролити, управлявана от южнокорейската Dongwha.

През годините Унгария се утвърди като основен европейски център за производство на автомобили

От присъединяването си към ЕС преди повече от 20 години, Унгария се утвърди като основен европейски център за производство на автомобили. Германските Mercedes-Benz, BMW и собственост на Volkswagen Audi сглобяват автомобилите си тук, а китайската BYD планира да направи същото. Всички те са привлечени от комбинация от данъчни облекчения, държавни субсидии, сравнително евтина и квалифицирана работна сила и лесен достъп до западноевропейските пазари.

Източник: iStock

Автомобилният сектор сега наема около 150 000 души и е един от най-големите в унгарската икономика по оборот. В последната фаза на разширяването на индустрията, подкрепена от автократичния премиер Виктор Орбан, фабрики за батерии се появиха в цяла Унгария, за да подкрепят преминаването към производство на електрически превозни средства, както е предвидено в "зеления преход" на ЕС.

Производството на батерии се счита за индустрия, която е NIMBY (незаконно преведена) в световен мащаб - никой не иска фабрика в задния си двор. Заводите имат репутацията на замърсители на водата и въздуха с вредни химикали в нарушение на стандартите за опазване на околната среда и безопасност на труда. Освен това в Унгария много от заводите са построени точно до жилищни райони, което предизвиква яростни протести в правителствените центрове, които също така са получили едни от най-големите инвестиции в автомобилната индустрия.

Политическата реакция обаче е до голяма степен овладяна. Дебрецен, вторият по големина град в Унгария, преживя безпрецедентни протести срещу нова фабрика за батерии, но въпреки това преизбра проправителствен кмет. В сателитния град Будапеща на Бог, произнасян като "гоед", управляващата партия си върна контрола над общината, след като загуби местните избори заради "гигафабрика" на Samsung. Засега Соскут остава рядко изключение, където народното негодувание срещу планираната фабрика за батерии е извело местни активисти на власт.

В надпреварата за замяна на двигателите с вътрешно горене с литиево-йонни батерии, глобалните вериги за доставки са въвлекли страни със слаби демократични позиции, подготвяйки почвата за злоупотреби и ексцесии. Детски работници се трудят в кобалтовите мини на Демократична република Конго, докато силният лидер на Сърбия не се поддава на улични протести, за да привлече мултинационални компании, които искат да експлоатират литиеви находища.

Междувременно Виктор Орбан иска да използва "зеления преход" на ЕС, за да изпълни обещанието си да направи Унгария отново велика. Неговата звезда никога не е пламтяла по-ярко на международната сцена. Той може да твърди, че има гореща линия с най-могъщите държавни глави в света - китайския Си Дзинпин, руския Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп - докато неговият национален консерватизъм вдъхновява възраждащи се десни движения от двете страни на Атлантика.

Следващата година обаче жертвите на зеления преход в страната му имат шанс да се отърват от него. На общите избори през април Орбан се изправя срещу най-големия си опонент от 15 години. Опозиционна центристко-дясна партия, сформирана от Петер Мадяр, бивш сътрудник на Орбан, се радва на високи резултати в социологическите проучвания, водейки кампания с антикорупционна платформа.

По време на посещения в общностите, засегнати от фабриките за батерии за електрически превозни средства, Мадяр се опитва да се възползва от гнева към индустрията, като настоява за по-строга регулация.

"До изборите Петер Мадяр ще каже точно това: местната демокрация е много важна и мултинационалните компании купуват нашата вода и въздух, докато ние не получаваме нищо", казва Петер Жолт, директор на изследванията в Центъра за справедлив политически анализ, независим мозъчен тръст със седалище в Будапеща.

Жолт обаче смята, че е малко вероятно правителство след Орбан да изкорени индустрията, по-вероятно е да се опита да намали нейното влияние.